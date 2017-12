Alejandra Bogue estalla contra Horacio Villalobos

La actriz dice que no entiende por qué su ex compañero en “Desde gayola” la ha atacado

Ciudad de México .- Alejandra Bogue es clara, no quiere seguir el juego de Horacio Villalobos y con su Facebook Live realizado el pasado 3 de diciembre, donde literalmente se desahogó, da carpetazo a los ataques que por 12 años ha recibido por parte del conductor.

“Lo que dije era para liberarme, no espero ni respuesta, ni nada, yo lo que quiero es que me deje en paz, que haga de cuenta que me morí, para mí cerrar este círculo es lo importante, porque yo nunca me he manejado con escándalos”.

La Bogue, como también la conocen sus fans, explica que no sabe el por qué la ha tomado contra ella, si no es la única con quien Horacio ha tenido problemas, pero desde que salió en 2005 de Desde gayola, el programa de tv en el que trabajaron juntos, Villalobos no ha dejado de atacarla.

“Por ser la mujer digna que soy me lo quedaba callado, pero hacerlo ha llevado a que este hombre se mofe y diga las cosas más terribles hacia mi persona”.

La actriz señaló que esperó hasta ahora para dar su postura, porque el tiempo en que trabajó con Horacio Villalobos le destruyó su autoestima y la llevó incluso al psicólogo.