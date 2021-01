Gilberto Navarro

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro aseguró que él no asistió al viaje a la playa que realizó su familia y afirmó que no puede “controlar” lo que hace su esposa y sus hijos, mientras no utilicen recursos públicos.

El edil se refirió a las fotografías que circularon en redes sociales de su hija y su esposa vacacionando en Quintana Roo, mientras el estado permanece en semáforo rojo de salud.

Alejandro Navarro aseguró que él no asistió a ese viaje, además de que se trata de la vida privada de su familia en el que no erogaron recursos públicos.

“Mi señora y mis hijos, su vida privada. Mientras no afecten a los ciudadanos, ni se vayan con recursos del pueblo, y respeten las medidas, pueden hacer lo que se les permita. Yo aquí sigo, aquí he estado… también me quiero ir, no nomás a la playa, sino más días, pero no me puedo ir porque tengo un compromiso con Guanajuato”.

Cuestionado sobre si no representa un mensaje negativo que mientras pide a la ciudadanía que se quede en casa, su esposa e hija exhiban un viaje a la playa, señaló que sus hijos y su esposa son mayores de edad y responsables de sus actos, ya que no puede controlarlos.

“Mi hija va a cumplir 19 años, mi hijo va a cumplir 23, mi mujer tiene 40. Ahora que se case, vea si puede controlar a sus hijos mayores de edad y a la mujer. Mientras que haya viajes, los semáforos de aquellos estados lo permitan y haya protocolos, es muy complicado pedirle a los hijos que no salgan”.

