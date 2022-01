Hasta el momento se investigan cerca de una decena de casos por acoso y hostigamiento dentro de la administración municipal

Carolina Esqueda

León.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos puso a disposición su correo institucional para recibir de forma directa, reportes y denuncias sobre hostigamiento sexual o laboral de los trabajadores de la administración.

También ofreció un canal de comunicación interno donde con sus números de teléfono institucionales, y además los denunciantes pueden enviarle mensajes a través de Telegram.

“Yo fui bien clara y yo creo que algunos han de haber pensado que era mensaje solamente, pero lo he estado cumpliendo. No voy a permitir ni tranzas, ni baquetones ni acosadores. Particularmente en el acoso sexual no lo voy a permitir, ya hemos estado atendiendo a diferentes personas en esta situación. El llamado es a quien se sienta vulnerado, que esté buscándonos. De entrada puede hacerlo a través de mi correo [email protected] y personalmente estaré dándole seguimiento” anunció.

Las dos vías de denuncia estarán abiertas para quienes no quieran hacer el reporte a través de sus superiores, ni por los medios ya institucionalizados en el Mecanismo Municipal para Atender el Acoso y el Hostigamiento, que sirve para presentar la denuncia ante la Contraloría Municipal, la dirección de Desarrollo Institucional o el Instituto Municipal de las Mujeres.

Los nuevos canales de denuncia quedaron habilitados desde el sábado, y hasta el momento no han recibido denuncias. La alcaldesa destacó que por lo pronto ya investigan 6 casos a través de la Contraloría, además de otros 4 en la Secretaría Técnica de Honor y Justicia, por tratarse de funcionarios adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública.

Hasta el momento la administración municipal ha ordenado 4 ceses de funcionarios de la dirección general de Archivos, de la Contraloría, de la Secretaría Técnica de Honor y Justicia, y este viernes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, por denuncias de acoso sexual, donde las investigaciones siguen abiertas, pero hubo elementos de prueba suficientes para justificar los despidos.

El secretario de Vinculación y Atención Ciudadana, Daniel Campos Lango, por su parte, afirmó que, para prevenir despidos injustificados por falta de elementos, todas las víctimas deberán realizar sus denuncias ante las instancias correspondientes, además de hacer un llamado a utilizar los mecanismos con responsabilidad.

“La alcaldesa ha pedido que se haga expresa el problema de la persona y segundo, que se presenten denuncias para que no se les haga fácil estar denunciando, en caso de que no sea verdad. Lo que sí está invitando es que esto no se convierta en un tema de que porque alguien me cae gordo y lo quiero perjudicar, pueda estar incurriendo en algo de eso” expresó.

