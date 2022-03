La alcaldesa sostuvo que el endurecimiento de sanciones a conductores ebrios servirá para actos de corrupción en la Policía Vial

León. –La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, comentó que se mantiene pendiente de los operativos para vigilar que no ocurra la corrupción en la Policía Vial, lo anterior luego de las críticas a su iniciativa para endurecer las penas contra personas que conducen en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga.

“Primero que nada he estado muy pendiente del área de Seguridad, les caigo a todas horas y he estado platicando con los elementos. Si yo detecto que alguien esté cometiendo un acto de corrupción se va, pero también la invitación es que los ciudadanos denuncien porque aún y cuando tenemos cámaras, no todo se ve” respondió.

La propuesta para reformar el Código Penal del estado de Guanajuato establece de 6 meses un año de cárcel y hasta un año de suspensión de la licencia de conducir, además de entre 2 mil 886 a 9 mil 622 pesos de multa, a los conductores de vehículos de automotor que rebasen los a 0.8 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, o bien se encuentren bajo los efectos de alguna droga.

El pleno del Ayuntamiento aprobó enviar la propuesta de reforma al Congreso local durante la sesión del 10 de marzo, con los votos en contra de Morena y Movimiento Ciudadano, quienes consideraron que esta es una medida punitiva que fomentará las “mordidas” a los agentes viales y no atenderá el problema de raíz.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González, se unió a las críticas y calificó a la iniciativa de controversial, además considera que no ayudará a reducir la corrupción, además recordó que durante la administración de Héctor López Santillana se eliminó el derecho a fianza y se establecieron de 12 a 48 horas de arresto obligatorio en los separos, y aún así la cifra de detenidos por esta causa siguen en aumento.

Gutiérrez Campos defendió la iniciativa y aseguró que lo que busca es salvar vidas, por lo que vendrá acompañada de una campaña preventiva de comunicación, mientras que durante los operativos de alcoholímetro habrá bodycams para los agentes, una vez que sean adquiridas.

“También los invito a que denuncien porque de repente nos dicen que hay hechos pero nadie denuncia. Si no hay denuncias, no nos dicen qué elemento o donde fue y herramientas para poder investigar, difícilmente podremos estar actuando” puntualizó.

