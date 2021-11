Carolina Esqueda

León.- Pese a los reclamos hechos por la comunidad de artistas locales en contra del nombramiento de Mario Méndez Manrique como titular del Instituto Cultural de León, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos defendió la elección del funcionario, a quien le reconoció ser experto en el área y ya haber ocupado el cargo.

“No me gusta entrar en polémicas, pero es una página qué tiene 15 seguidores que crearon ese día. Con eso digo todo. Y Mario tiene años en este tema, es experto, se ha preparado y no se ha dado por vencido con las adversidades y el tema de enfermedades, y sigue trabajando en tema cultural”, resaltó.

Asimismo, precisó que “es reconocido no solamente en León, sino a nivel internacional por lo que ha hecho y sabe en materia de cultura. Estuvo hace unos años en el área de cultura, es alguien experimentado, joven y experto. Yo no puedo cambiar una opinión por 15 personas que no están de acuerdo”.

Desde el 4 de noviembre, el día de la toma de protesta de Méndez Manrique en el cargo, la agrupación denominada ‘Comunidad Cultural de León’ difundió una carta abierta dirigida a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez pidiendo la no designación del funcionario, argumentando su falta de preparación para el cargo, además de asegurar que no cuenta con estudios universitarios concluidos ni proyectos culturales desarrollados con éxito.

Nombramiento ‘desafortunado’

Los manifestantes también criticaron el paso de Mario Méndez por el ICL en 2009 como director interino en sustitución de Juan Meliá Huerta, aseverando que no tuvo ningún aporte excepto culminar los proyectos de su antecesor.

A ese reclamo, que no tuvo firmantes, se sumó la Unión de Artistas en León S.C., presidida por Jorge Trujillo Ortiz, quien hizo pública una carta enviada a Mario Méndez, que tras la felicitación por su nombramiento le dejó en claro que ésta fue “desafortunada”.

“Como presidente de la Unión de Artistas de León S.C. le manifiesto una enérgica y total inconformidad por el proceso de elección elitista, que desconoce en su totalidad la lucha de campo en el desarrollo de las Bellas Artes, de quienes sí estamos empapados en conocer lo que es luchar sin los apoyos que dicta el Reglamento del Instituto Cultural de León”, consignó el escrito.

Las protestas contra el nombramiento de Méndez Molina también fueron externadas en las redes sociales del ICL, tras dar a conocer públicamente la designación del funcionario, donde artistas locales criticaron su falta de experiencia y que su principal campo de trabajo haya sido en moda y diseño de indumentaria.

