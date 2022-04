Aldo Sahib Velásquez denunció que la información dada a conocer no es fidedigna, ya que aseguró que el fraude fue por 307 mil pesos

Celaya .- Luego de que el lunes pasado se dio a conocer que el gobierno municipal fue víctima de un fraude por supuestos empleados de una dependencia federal, a la cual se hicieron depósitos de varios miles de pesos, el regidor panista Aldo Sahib Velásquez solicitó en Sesión de Ayuntamiento, que la Contraloría municipal haga una investigación sobre este tema y fincar responsabilidades.

En la Sesión de Ayuntamiento, Aldo Sahib Velásquez, se pronunció en contra de las declaraciones del representante local de Morena, Ricardo Paz, quien dijo que cada administración panista se comete un fraude a las arcas municipales.

Información falsa, asegura

Aldo Sahib Velásquez señaló que la información dada a conocer por el morenista Ricardo Paz no es fidedigna. Esto ya que con documento en mano aseguró que el fraude fue por 307 mil pesos que se depositaron a una cuenta presuntamente falsa del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP).

Aunque cabe aclarar que previamente el Director Jurídico de la presidencia, Jorge Ramírez Montoya, dijo que era de menos de un millón de pesos. Además, el alcalde y los demás miembros del Ayuntamiento se han negado a informar la cantidad real.

“El pasado lunes se informó del caso a este municipio por una supuesta entidad federal y sobre el tema. Me parece muy irresponsable que representantes de Morena externos a este Ayuntamiento, filtrar documentos que no son reales. Ni en tiempos, ni en números, ni en formas, los cuales me reservaré. En la contraloría municipal se inicia de oficio una investigación al hacerse de forma pública el asunto. Justo el día de ayer, en la reunión de la comisión de contraloría, se generó un acuerdo para que se investigue tal situación y que se dé seguimiento puntual del tema, para obtener una resolución”, señaló Velásquez.

Presentan denuncia

El panista durante su intervención dijo que en Celaya tiene 20 años gobernando el PAN. Aquí a diferencia de otras entidades, sí se juzga a quien roba al pueblo, señaló.

“Representantes de Morena, externos al Ayuntamiento. En el trascurso de esta semana realizaron señalamientos a los gobiernos panistas de Celaya. Refiriéndose a esta administración y a pasadas, se refirió a Celaya como un lugar donde cada administración hay un fraude. Yo manifiesto que Celaya es un lugar en donde se trabaja para y por los celayenses, y se hace cumplir el estado de derecho. Aquí sí se juzgó y se seguirá haciendo a quien robe un peso de las arcas municipales celayenses, porque efectivamente es el dinero de los ciudadanos, de los celayenses”, aseveró.

Abundó que ya se interpuso la denuncia penal en la Fiscalía General del Estado y será la Contraloría quien lleve la investigación respecto al fraude que informó la Tesorera, Lourdes Herrera, y el Director Jurídico, Jorge Montoya, acerca de que en marzo llegó un documento donde una dependencia federales les informaba que se hicieron acreedores a una donación de vehículos y otros artículos, pero para ello tenían que hacer un depósito, fue hasta que acudieron a recoger los supuestos donativos cuando se dieron cuenta que todo era mentira.