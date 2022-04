La propuesta de poner un alcoholímetro en bares de León, se plantea como medida para evitar accidentes viales y fallecimientos

León.-La propuesta de poner alcoholímetros en bares y restaurantes para que los clientes identifiquen si ya no están aptos para conducir, podría volver al municipio.

El proyecto, fue pensado como una iniciativa para el reglamento nunca se aprobó , pero esta vez se plantea como parte de las estrategias para prevenir el manejo en estado de ebriedad.

Desde el lunes, la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que el tema fue abordado de nuevo con algunos sectores empresariales, esto como parte de las alianzas para trabajar en la parte preventiva de su iniciativa de reforma al Código Penal estatal.

En esta se propone castigar con seis meses y hasta un año de cárcel a quienes sean sorprendidos al volante bajo los efectos de alcohol o drogas.

Presidencia inicia preparativos

La mandataria aseguró que se encuentran en la búsqueda de proveedores para ayudar a que los establecimientos que estén de acuerdo, cuenten con un alcoholímetro a disposición de sus clientes.

Al respecto, la síndica Leticia Villegas Nava, quien impulsó la iniciativa de reglamento junto a Christian Cruz Villegas durante la administración pasada, dijo que lo que ahora se busca es un acompañamiento a la reforma del Código Penal, para quitarle esa connotación punitiva, sin intención de revivir su propuesta de volver obligatorios los alcoholímetros en bares, centros nocturnos y restaurantes.

“Hay que ser proactivos y que de alguna manera los que dan los servicios entiendan que de lo que se trata es ayudar a los ciudadanos de que el tema es si consumes, no manejes. Y lo que pasa es que consumen y creen que están bien. En este caso los alcoholímetros ayudan a darse cuenta de que ya no están en condiciones. Vamos a ir avanzando en esto y ya se decidirá si se les apoya a los restaurantes y a los lugares de servicio, lo estaremos tocando en alguna mesa de trabajo. Estamos esperando que nos indique la presidenta para conjuntar los tiempos” expresó al respecto.

Alcoholímetro cuesta 25 mil pesos

Leticia Villegas, recordó que la propuesta de volver obligatorio contar con un dispositivo de alcoholímetro en establecimientos, atravesó dificultades desde el principio; pues las cámaras empresariales del sector cuestionaron quién pagaría por esto. Pues alcanzan hasta los 25 mil pesos en el mercado. Luego se atravesó la pandemia del Covid 19 y la detuvo de forma definitiva.

“Por lo pronto todavía no está establecido (tener alcoholímetros) pero la iniciativa (del Código Penal) se turnó al Congreso y ya dio la vuelta, mientras tanto la alcaldesa quiere adelantarse en la lógica de que se trata de ayudarnos. En sí la iniciativa de ley es estricta pero no se trata de que se llenen las cárceles de personas, sino de que cuando tomen no manejen” complementó.

