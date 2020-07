Alcohol, la constante en accidentes viales

Nayeli García

Irapuato.- “La gente no entiende que es su salud la que está en juego”, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Alberto Cortes Zavala al reconocer que la Policía Municipal prefirió que se terminara el partido en ‘El Ranchito’ a enfrentarse con los asistentes, que los superaban en número y se negaron a acatar las recomendaciones de sanidad.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Alberto Cortes Zavala señaló que al mismo tiempo que se realizaba el partido en la colonia Independencia, mejor conocida como ‘El Rachito’ la corporación atendía la agresión de un policía en la colonia Las Heras, por lo que fue imposible destinar más elementos para dar atención al partido.

Detalló que cuando se recibió el reporte del partido, acudieron las unidades y se les hizo la recomendación a los asistentes de que regresaran a sus casas, y suspendieran el encuentro para cuidar su salud, pero estos hicieron caso omiso.

“La gente no atendió y derivado que era bastante gente nosotros no podíamos hacer nada, derivado de que de haber usado la fuerza, lo que iba a pasar era que se iba a desatar un tumulto o un tipo de agresión y eso no iba a terminar nada bien, por eso preferimos dejar que continuara el partido”, reconoció el funcionario de seguridad.

Pedro Cortes puntualizó que en el combate de la pandemia del Covid-19, si no existe participación de la ciudadanía, difícilmente se va a poder ver algún resultado, pues no quieren acatar las recomendaciones que son por su propio bien.

“La recomendación a las personas de que ahí es su vida, es su salud la que está en juego y son ellos mismos los que tiene que preocuparse por su salud”, enfatizó.

Cabe recordar que no es la primera vez que se lleva a cabo un partido en este campo de fútbol, en donde cada vez es más gente la que se acumula en el lugar para ver y participar en el encuentro deportivo; el domingo pasado había casi 500 personas, la mayoría sin usar cubrebocas y mucho menos aplicar la ‘sana distancia’.

Al día lunes 20 de julio, Irapuato ya sumaba los mil 849 casos positivos y 92 defunciones.