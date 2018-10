Alcanza a mercados la delincuencia organizada

Para los locatarios, la inseguridad es preocupante pues han comenzado a hacerles extorsiones y cobro de piso en establecimientos de abasto popular fijos y tianguis, Ramírez Saldaña afirma que está revisando el asunto

Gamaliel Reyes

León.- La inseguridad en los mercados ha rebasado el robo hormiga en algunos de los 24 establecimientos de abasto popular fijos que existen en León. Locatarios que acudieron a la entrega de credenciales de identificación, expusieron a las autoridades municipales su preocupación por la existencia de cobro de piso y extorsiones.

Aunque no precisó la ubicación del mercado cuyo representante hizo la denuncia en una reunión privada con Héctor López Santillana, presidente municipal; Luciano Rodríguez, secretario de Actas y Acuerdos del Mercado Aldama, informó que ésa fue una de las principales preocupaciones expuestas.

“La delincuencia está avanzando rápido, hay que marcarle un alto; cuando menos hay que comenzar a ponerle trabas por un lado y otro. Hace un momento un compañero comentaba que inclusive ya les están cobrando piso. Al mercado Aldama no ha llegado nada de eso, quizás porque es muy céntrico o porque hay mercados que están muy en las orillas y son los que necesitan más de seguridad”, informó.

Al respecto, mientras Luis Enrique Ramírez Saldaña, Secretario de Seguridad Pública de León, dijo que desconocía sobre casos similares, pero enfatizó que ya comienzan revisan el asunto. “Yo no los he atendido, pero comentaban un tema de extorsiones de cobro de piso. No hay que esperar para darle seguimiento con el grupo de coordinación”, expuso.

Cuidarán tianguis

Por su parte, Ramón Alfaro Gómez, director de Economía, reconoció que dentro de la reunión, uno de los temas de mayor preocupación para los locatarios es el de seguridad. En ese sentido, adelantó que ya hay coordinación con la SSP, no solo para los mercados, sino también para los tianguistas.

“Esto es de manera continua el acercamiento que tenemos no solo en mercados públicos, sino también una atención directamente en los tianguis, va a haber 15 elementos que está capacitando Luis Enrique (Ramírez Saldaña), para poderlos incorporar de inmediato al resguardo de los tianguis de manera coordinada con los inspectores”, informó.

Esto lo dio a conocer en entrevista posterior al evento de entrega de 189 credenciales de identificación a locatarios de los 24 mercados públicos que existen en la ciudad.

