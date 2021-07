Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras la desaparición de dos mujeres en Irapuato y Celaya en menos de una semana, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso local, Rolando Alcántar Rojas reconoció que es necesario hacer una nueva revisión a la ley para garantizar que los servidores públicos estén cumpliendo con la implementación de los protocolos de atención.

El diputado del PAN, también exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que fortalezcan los mecanismos de prevención y protección de toda la ciudadanía, pero en especial de niñas, niños y adolescentes, así como de las mujeres.

Ante las quejas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, respecto a que no existe una verdadera búsqueda de personas e incluso a veces ni les reciben las denuncias, Alcátar dijo que es obligación dar cumplimiento de la ley, la cual prevé sanciones de manera específica a los servidores públicos que no la estén acatando, no obstante aceptó que es necesario revisarla y fortalecerla.

“Tenemos que decirlo con toda la sensatez del mundo, muchas veces la realidad avanza de manera más dinámica que el trabajo legislativo y eso nos obliga a estar haciendo revisiones constantes”.

Esto se da luego de que el pasado 21 de julio, Sandra Campos de 35 años habría sido sacada de su casa por hombres armados en el poblado de Yustis, Celaya y hasta el momento se desconoce su paradero; días después, el pasado fin de semana, Lizeth Carolina Vargas Cervantes de 13 años y originaria de Irapuato desapareció, de acuerdo con el colectivo ‘A tu Encuentro’, la adolescente habría sido sustraída de su domicilio en la colonia Vista Hermosa.

Al respecto, el legislador panista señaló que se trata de un tema que tiene que llamar la atención de todos los actores políticos, “aquí sí cabe hacer un llamado en tono de exigencia, de instar a las autoridades tanto municipales, estatales como federales para fortalecer los mecanismos de prevención, protección a toda la ciudadanía,pero en especial a nuestras niñas, niños y adolescentes, pero también a las mujeres, porque también se empata con este tema de desaparición de personas por el tema de la delincuencia organizada”.

Dijo que el reforzamiento de los mecanismos de prevención social se tiene que hacer acorde a la posibilidad de que se materialice en los municipios.

