Alcaldesas ‘abandonan’ a Zamarripa en su informe

Roberto Lira / Cuca Domínguez

Celaya / Salamanca.- Las alcaldesas de los dos municipios más violentos del estado, no asistieron al primer informe del fiscal general, Carlos Zamarripa.

La presidenta de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, alegó que tras asistir a una reunión extraordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud en donde se establecieron las medidas de prevención contra el coronavirus, no pudo llegar al informe del fiscal general.

El director de Comunicación Social y Eventos Espaciales, Gustavo Gómez Hernández, informó que la alcaldesa tenía programada su asistencia al primer informe del fiscal, sin embargo, la primera reunión que tuvo se prolongó y no pudo asistir.

Aunque a esa primera reunión también estuvieron el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, ellos sí asistieron al informe de actividades de la FGE. Sin embargo, Paniagua Rodríguez permaneció más tiempo en Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

No hay distanciamiento, afirma ‘Bety’

Aunque por motivos de agenda, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, no asistió al primer informe del Fiscal, Carlos Zamarripa, aseguró que no hay distanciamiento con la Fiscalía, aunque admitió que hay temas que se tienen que atender con mayor precisión como es el robo de vehículos.

Dijo que no pudo asistir porque la agenda previa no se lo permitió, pero asistió en su representación la secretaria del Ayuntamiento; “arrancamos el censo del INEGI, que ya teníamos acordado y no lo podía cambia ni de hora, ni de día”.

En relación a los temas de la fiscalía, en el momento que inicia sus procedimientos de investigación y carpetas, “nosotros ya no tenemos información; pero uno de los temas que más ha azotado a la ciudad, es el robo de vehículos, en el mes de febrero lo cerramos con alrededor de 34 robos de vehículos y con 29 homicidios dolosos, en éste último bajamos comparado con el mes pasado; en el tema de robo de vehículos también bajamos casi un 50 % comparado con el mes pasado”.