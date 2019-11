Alcaldesa se dice tranquila tras la solicitud de revocación de su mandato

Elvira Paniagua señaló que esta es una forma de manifestación muy respetable, e invitó a los ciudadanos a seguir trabajando

Roberto Lira

Celaya.- Ante la solicitud de revocación de mandato presentada por ciudadanos celayenses en el Congreso del Estado, la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, señaló que es una manifestación valida y esperará la resolución del congreso.

El pasado martes, integrantes de la Asociación Alianza Ciudadana presentaron un documento con ocho mil firmas en el que piden la revocación de mandato de Elvira Paniagua Rodríguez, acto que no incomoda a la alcaldesa.

“Están haciendo lo que dijeron que iban hacer, recabaron firmas donde participaron y se manifestaron los ciudadanos lo cual es muy respetable; vivimos en un ámbito democrático, conozco perfectamente los trámites que se llevan a cabo en el congreso hicieron la entrega y pues yo me quedo en espera de que el congreso trabaje lo que se tenga que trabajar”, señaló la primer edil.

Asimismo, señaló que esta es una forma de manifestación muy respetables, y prefirió no opinar si tiene fines políticos, solo invitó a los ciudadanos a seguir trabajando.

“Yo estoy trabajando y sigo trabajando y a eso es a lo que los invito, a seguir trabajando, estoy tranquila y vamos a trabajar”, dijo Paniagua Rodríguez.

De la misma manera señaló que ha tenido acercamiento con esta organización, sin embargo, no se han logrado nuevas reuniones.

“En alguna ocasión los recibí, en otra ocasión me pidieron audiencia, no se pudo, les dimos otra vez cita y ya no pudieron ellos, hasta ahí hemos estado atendiendo”.

