Paniagua respalda a mujeres en paro nacional, pero pleno será quien decida

Roberto Lira

Celaya.- A dos años de su construcción, las comandancias de San Juan de la Vega y de avenida Las Torres se encuentran en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Aunque la de Las Torres ya era ocupada por la Policía Auxiliar, en días recientes se encuentra vacía; en cuanto a la de San Juan de la Vega, fue entregada a la Secretaría al inicio de la administración, pero no se ha puesto en marcha.

Inversiones millonarias

En el año 2017 inició la construcción de las dos comandancias de policía con una inversión de tres millones 993 mil pesos la de avenida Las Torres, y de 13 millones la de San Juan de la Vega y a pesar de que fueron terminadas hace más de un año no están en uso.

En el caso de la comandancia de Las Torres, fue entregada en octubre del 2018, y albergó desde el año pasado a los elementos de la Policía Auxiliar hasta el mes pasado que fue deshabilitada. Hasta el momento se encuentra en desuso.

En tanto a la comandancia de San Juan de la Vega, su construcción se retrasó generando una multa al constructor de 130 mil pesos. El inmueble ya fue entregado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ser puesto en marcha, pero sigue sin ser ocupada.

Obras públicas cumplió

“Cuando se entregó faltaban algunos conceptos, como en esa parte no hay drenaje había un biodigestor que no estaba concluido, se concluyó y se finalizó la responsabilidad de nosotros en cuanto a la obra, se entregó y ahí ya no te puedo decir por qué no esté funcionando”, señaló el director de Obras Públicas, Juan Gaspar García Aboytes.

Asimismo, dijo que los detalles que fueron surgiendo durante la construcción de la obra ya fueron subsanados y el inmueble ya está en condiciones de ser usado. Sin embargo, esto ya es decisión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

