Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz se reunió con el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, para solicitar que en conjunto se comparta información sobre el asesinato del periodista salmantino Israel Vázquez, además de reiterar la solicitud con elementos estatales y la integración del municipio al programa contra las adicciones de Islandia; la alcaldesa señaló que el gremio periodístico cuenta con su apoyo y con el protocolo que ofreció de acompañamiento policíaco en zonas de riesgo.

Beatriz Hernández Cruz, informó que estuvo acompañada por las senadoras de Morena, Antares Vázquez y Martha Malú Mícher Camarena, quienes gestionaron dicha reunión con el secretario de gobierno, donde se externó la necesidad de salir en conjunto e informar a los ciudadanos sobre el asesinato de Israel Vázquez, toda vez que en el sitio donde ocurrió se encuentra una cámara de video vigilancia a cargo del estado.

“Solicité puntualmente al secretario de gobierno que juntos salgamos a decir qué fue lo que pasó, porque hay una cámara en el lugar y quien tiene que mostrar los hechos es la fiscalía, quien es la autoridad competente para decir qué fue lo que pasó, en qué momento pasó, las investigaciones las hará la fiscalía y aplicar la justicia para Israel le corresponde al estado y yo me sumo a ello”.

Dentro de esta reunión la alcaldesa reiteró la solicitud al estado para sumarse a las acciones de seguridad del municipio con elementos estatales, además de que se reconsidere la integración de Salamanca en el programa contra las adicciones “Islandia” que se implementará en el estado y en el cual se dejó fuera a este municipio.

Sin embargo señaló que no hubo respuestas concretas del Secretario de Gobierno, solo que se revisarán las peticiones y hablaría con el fiscal, “solo me escucha y en ese sentido no me responde, y lo único que quedamos al final como compromiso es que tendríamos que salir juntos a decir qué fue lo que pasó el día que Israel llegó a cubrir una nota y fue atacado”.

Protocolo para protección de periodistas

Beatriz Hernández Cruz reiteró el apoyo a los periodistas al establecer un protocolo de acompañamiento policiaco sobre todo en zonas de riesgo, ya que la situación que se vive no es la misma de hace diez años “insistí mucho ayer que sí es importantísimo que no vayan solos y la seguridad es 24 horas, entonces si a ti te hablan a la 1 de la mañana que te están informando que hay un evento o alguna cuestión en alguna parte, hablas a seguridad oiga me están informando esto, me pueden acompañar, ustedes pueden ir o en qué momento llegan para llegar yo también, pero no es lo mismo y más que en una zona que es sumamente peligrosa, el lugar donde sucedió todo pues ya vimos la peligrosidad en la que estamos viviendo”.

La alcaldesa mencionó que al igual que el gremio periodístico insistirá en que el caso de Israel Vázquez no quede impune y se haga justicia.

