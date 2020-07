Alcaldesa llama a hacer caso a medidas contra coronavirus

Enrique Pérez

Santa Catarina.- La alcaldesa, Sonia García Toscano conmina a la ciudadanía en general a seguir atendiendo las medidas sanitarias, puesto que el municipio se encuentra en el momento más álgido de la pandemia derivada del Covid-19.

Detalló que la mayoría de los contagios se dan los fines de semana, y en actividades no esenciales, es decir en eventos que se pueden evitar, por lo que el llamado es virtud de la salud, y la vida de sus familias, en favor del hogar, que es el municipio.

Se deberán atender las medidas sanitarias, quedándose en casa en la medida de lo posible, no realizando reuniones familiares, y no acudiendo a lugares concurridos, asimismo, usando el cubrebocas obligatorio, y el lavado de manos constantemente.

“Hoy necesitamos de voluntad y compromiso de no salir, si no es totalmente necesario, no es nuestra intención asustarte pero esto no es un mito, es una pandemia real presente en prácticamente en todo el mundo”, subrayó

Actualmente este municipio presenta 13 casos confirmados, de los cuales 12 han sido por trasmisión comunitaria.