Alcaldesa invita a gobernador del estado para resolver tema de inseguridad ante su nulo apoyo

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Habitantes de las comunidades del norte del municipio esperan que este año se concrete la mejora de la carretera estatal Salamanca – Cárdenas – San José de Mendoza, la cual se encuentra deteriorada y con el riesgo de provocar un accidente para quienes diariamente tienen que trasladarse a la cabecera municipal.

Los usuarios que utilizan esta vialidad que comunica a más de 15 comunidades desde Congregación de Cárdenas, San José de Mendoza, El Estanco, entre otras, han solicitado la rehabilitación desde hace varios años sin respuesta y mientras tanto la carretera se continúa deteriorando.

“Los que eran delegados estuvieron metiendo papeles para que se hicieran estos trabajos pero solo les dieron larga, ahorita ya no sabemos en que quedó, pero si no lo hicieron antes ahora menos que dicen que no hay dinero, pero si es un peligro porque los hoyos se hacen cada vez más grandes”, señaló Arturo Herrera, habitante de la zona.

Mencionó que el año pasado se realizó una rehabilitación de carretera de la cabecera municipal, pero solamente hasta la entrada a la comunidad de Cárdenas, y se les informó que el proyecto contemplaba más kilómetros en una segunda etapa, lo que no sucedió.

“Luego algunas personas que se dedican a tapar los baches vienen y se mejora pero sólo es por unos días, aquí lo que preocupa es algún accidente porque algunos conductores van a exceso de velocidad y no ven los hoyos, o también para quienes van en motocicleta, esperamos que puedan voltear para acá y se pueda hacer algo”, señalaron.

LC