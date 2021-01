Daniel Moreno

Apaseo el Alto.- A doce días de pedir mediante un video apoyo del Gobierno del Estado, en materia de seguridad para Apaseo el Alto, la presidenta municipal, María del Carmen Ortiz Terrazas, dijo que su petición no ha tenido respuesta.

La funcionaria señaló que desde el inicio de la administración -hace dos años- buscó tener un espacio con el gobernador de Guanajuato para abordar la problemática de su municipio, pero nunca se le dio esta oportunidad.

“En un principio yo solicitaba atención, solicitaba reuniones con ellos (funcionarios estatales) “pues es lamentable, que después me avisaban” -me respondían- . Yo comentaba con su secretario particular (del gobernador), pero nunca me dieron apertura, la verdad deje de insistir.”

Ortiz Terrazas aseguró que en todo este tiempo solo se han tendió reuniones en materia de seguridad con el gobernador, funcionarios estatales y los alcaldes, pero allí no hay espacio para abordar estos temas a profundidad de manera particular.

De este modo, la alcaldesa dijo que solo en coordinación con la Fuerzas Federales se han armado estrategias para combatir la inseguridad específicamente en comunidades al poniente de Apaseo el Alto.



MD