Alcaldesa destaca importancia de entrega de alimentos a sectores vulnerables

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, Rubén Vázquez de la Rosa lamentó que el encargado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) zona Romita y Silao, no respetara el acuerdo de suspender los cortes de energía eléctrica a los agricultores y realizaran ocho en estos municipios; señaló que el próximo lunes se reunirá con autoridades de la empresa productiva del estado para tratar los ajustes en las tarifas, las cuales están llegando de hasta 200 mil pesos a pagar en tres días.

Durante el pasado fin de semana la CFE realizó cortes de energía a agricultores de Romita y Silao, rompiendo el acuerdo que se tiene desde hace meses para parar las suspensiones, por lo que los integrantes del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense se manifestaron y tomaron las oficinas de la CFE de Romita el lunes.

“En esta zona es donde la CFE no ha respetado los acuerdos que se tienen y empezó a cortar, se hicieron ocho cortes viernes y sábado y es por una persona que está encargado del área de distribución de nombre Omar Antonio, el cual es nuevo en la zona y ha tenido problemas con todos los usuarios, por algún servicio pone trabas y trabas y se intuye que es un tema de corrupción”, comentó.

Reunión pendiente

Vázquez de la Rosa destacó que tras la manifestación se reconectaron los servicios y se programó una reunión el próximo lunes con el encargado de distribución de la CFE en el estado, en la cual se tratará el tema de los ajustes en las tarifas, las cuales están llegando elevadas no solo en el sector.

“Siempre se dice que el medidor no está marcando bien y hacen un cálculo de cuánto es más o menos el consumo y les llegan los ajustes; tenemos documentados recibos de hasta 192 mil pesos y otros de 20 mil pesos y quieren que el productor lo pague en tres días, en primera no es legal porque no hay una medición como tal y nadie interviene”, señaló.

Recordó que también está pendiente una reunión con los gobiernos federal y estatal para buscar acciones que mejoren al sector, pero hasta que la pandemia lo permita.