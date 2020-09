Alcaldesa destaca conformación de Policía Municipal ante falta de apoyo del estado

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz destacó el trabajo realizado para conformar una nueva policía municipal, luego de no recibir el apoyo del estado obtuvo respuesta en la federación, por lo que dijo, uno de los grandes logros de esta administración es contar con una corporación reforzada y cercana a las personas, con elementos capacitados, equipados, buen salario, becas para sus hijos, entre otros beneficios.

Luego de recibir una administración municipal sin policía local y sin equipo, Beatriz Hernández Cruz señaló que el proceso para la conformación de una nueva corporación no ha sido un trabajo sencillo, al tener que lograr en primera instancia la confianza de los ciudadanos para integrarse a estas filas, lo que finalmente culminó el año pasado con la gradación de dos generaciones de policías municipales, cuyos 60 elementos comenzaron a realizar sus labores en este año, mientras que actualmente están el formación 30 elementos más que se graduarán en diciembre.

Sin embargo, reconoció que este número de policías no eran suficientes para la necesidad que tiene el municipio, por ello dijo que tocó puertas en el Gobierno del Estado para solicitar 150 elementos estatales que se sumaran a la policía municipal, lo que no se logró: “a pesar de ello no se bajó la guardia y seguí tocando puertas con la federación, y me siento agradecida con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por el apoyo”.

La alcaldesa mencionó que con el apoyo federal los avances son visibles, la policía municipal ya está armada, capacitada y han llegado elementos de la policía federal hoy guardia nacional a integrarse para ser primeros respondientes, además de la designación de un director de policía, quien llega con una orden de servicio para estar al frente de la corporación salmantina y actualmente se realizan reuniones de seguridad con sectores y zonas dónde se tienen mayor problema de seguridad, para establecer acciones inmediatas,

De parte del Fortaseg se logró un recurso por 14 millones 249 mil 501 pesos que han sido aplicados para terminar la obra del edificio del C4, además de gestionar recursos para una mejor tecnificación del sistema de emergencias 911 y brindar una mejor atención, “desafortunadamente encontramos un 911 que tiene carencias tecnológicas como de personal, había problemas de fuga de información, cuestiones que se han ido resolviendo”

Además de la constante capacitación a los elementos, la primer edil destacó que se ha buscado darles mayores beneficios, como la homologación de salarios y becas para sus hijos sin importar el grado escolar, “es importante resaltar que el mayor logro de esta administración es ir construyendo poco a poco la policía municipal y le gran apoyo y respaldo de la federación que se ha tenido hasta el momento”.

Beatriz Hernández Cruz pidió confianza a los ciudadanos para acercarse a los elementos, expresarles sus inquietudes y construir una mejor seguridad para Salamanca.

