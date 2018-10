Alcaldesa debe buscar la paz y el bien común: obispo

Bejamín Castillo declaró que ya en el municipio existe un banco que presta para el tráfico de drogas

Celaya.- La nueva administración municipal, encabezada por Elvira Paniagua Rodríguez, tendrá la difícil tarea de luchar contra la inseguridad, pero deberá hacerlo a través de la promoción de la paz y buscar el bien común en sus acciones, señaló el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

Ante la entrada en funciones del nuevo Ayuntamiento el prelado celayense deseó lo mejor para este gobierno, y señaló que hace falta trabajo en todos los campos, principalmente en materia de seguridad.

“Desde luego lo que he comentado casi cada ocho días; la violencia será una tarea pendiente para este gobierno, como lo es también para el estado y para todo el país no es una tarea fácil. Yo quisiera invitarlos a trabajar en promover la paz, no basta con tener sólo medidas en el mismo sentido que viene la violencia, ósea oponer, sino promover la paz desde la familia, no va a haber cambios si no hay ese cambio radical de nuestro modo de vivir, de pensar”, señaló.

Resaltó que el nuevo gobierno y la sociedad en general deben dejar el individualismo aun lado y ver por el bien común.

“Es una tarea más para la autoridad, hacernos jalar a todo en esa misma línea del bien común, no sólo poner lo que le toca, que no se le pida que tire balazos que se oponga, sino más bien como promovemos todos ese bien común”, dijo, Castillo Plascencia.

Opina sobre cajeta con droga

El pasado sábado agentes federales detectaron y decomisaron 280 gramos de metanfetamina que estaba oculta en tres frascos de cajeta proveniente de este municipio, a lo que el obispo de Celaya, resaltó el ingenio para delinquir, el cual debería ser utilizado de manera positiva.

“Para eso son muy ingeniosos, hasta para preparar que haya suficiente droga en las calles, ya hay un banco que presta a quienes quieran entrar por ese camino, de quienes quieran vender droga, en lugar de promover a los que buscan soluciones a problemas con ingenio se promueve los juegos para hacer el mal”, señaló.

Así mismo señaló que el crimen está cada vez más organizado y será un compromiso el que la sociedad también se organice.

