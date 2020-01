Alcaldesa de Salamanca llama incapaz a Sinhue por no atender tema de seguridad

Cuca Domínguez

Salamanca.- “Sí habrá feria”, aseguró la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, luego de que líderes empresariales e integrantes del centro histórico se han pronunciado a favor de su cancelación y que ese dinero se destine a otros rubros.

“Se está revisando el proyecto, no me gustaría adelantarme a este tema, todavía estamos muy temprano para comentar ese tema de las fiestas de primavera; pero lo que sí nos debe de quedar claro es que es una fiesta de Salamanca, que es la fecha donde se tienen bastantes visitantes, es una tradición y es la fiesta de los salmantinos”, reiteró que no quiere adelantar ninguna otra reflexión hasta que se tenga un planteamiento en forma de la feria.

Sobre los planteamientos que se han hecho, dijo que es necesario pensar en los salmantinos, en toda la gente que tiene derecho a disfrutar a nuestras tradiciones, sobre todo a quienes no tienen la posibilidad de pagar una entrada a un evento como éstos.

Así la alcaldesa no quiso adelantar más sobre este evento que se realizará en el marco de las fiestas de primavera Salamanca 2020.

Lo anterior luego que los representantes del sector empresarial como el Consejo Coordinador Empresarial y de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarial, así como el representante del Centro Histórico, se han pronunciado en contra de la realización de este evento.