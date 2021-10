Jazmín Castro

León.- Las direcciones como salud y educación, son un apoyo para los ciudadanos cuando los servicios del estado y la federación no llegan. Así lo afirmó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, ante la llamada de atención que hizo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sobre los recursos que invierten los municipios en esos temas.

Gutiérrez Campos declaró lo anterior, luego de que el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, exhortara a los municipios a que se apeguen a sus facultades y dejen de ser un “espejo” de las áreas del Gobierno Estatal.

“No estamos duplicando las funciones que hace la federación y el estado, estamos teniendo programas adicionales que coadyuvan, porque tenemos una población muy grande y aparte los servicios que da la federación y el estado no llegan a todos en algunos casos en particular, por lo que el municipio lo está asumiendo”, resaltó Gutiérrez Campos.

La alcaldesa explicó que la ciudad de León tiene más de un millón 700 mil habitantes, por lo que sus necesidades más altas.

“Lo que hacemos es revisar qué es lo que la gente nos pide y fortalecer esas áreas y otras que no sean indispensables se están eliminando”, expresó.

Aumentará en enero salario de policías

En sus declaraciones, el mandatario estatal, también sugirió desaparecer direcciones innecesarias, pues de esta forma se podrían canalizar los recursos para incrementar los salarios y prestaciones de los policías municipales.

Pues según Rodríguez Vallejo daba la impresión de que los gobiernos municipales no están tomando en serio la seguridad.

En ese sentido, Gutiérrez Campos, reiteró que ayer dio a conocer en Sesión de Ayuntamiento que ya se recortaron 147 plazas, que representan un ahorro de 36 millones de pesos, además que esto es parte del primer bloque de recortes, pues habrá más en enero.

Por lo anterior, será en el 2022 cuando el sueldo de los policías municipales, pase de 15 mil 421 pesos a 18 mil 500 pesos, además, los oficiales que tengan algún grado percibirán una remuneración más alta.

“No hay una sola área que no se vaya a reducir, eso es importante decirlo. La reestructura viene en dos etapas; la parte de reglamento a niveles directivos, y se está trabajando de manera detalla…De las 80 plazas que se recortaron en Seguridad pública 80 son directivos”, resaltó.