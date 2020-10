Cuca Domínguez



Salamanca. – La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, dijo que ve con un tanto de indignación que otros municipios si reciben recursos para seguridad, infraestructura y obras, incluso municipios más pequeños que Salamanca. Vemos que anuncian obras en León, Irapuato y Celaya, mientras que esta localidad que es parte del corredor industrial no recibe nada, ni siquiera la respuesta a las peticiones para que el gobernador les de audiencia para atender las demandas de los salmantinos, dijo.



“No he tenido respuesta ni de la solicitud de cita de audiencia por parte de los constructores que enviamos oficio dirigido al gobernador y al secretario de gobierno, para que nos reciban y los constructores sepan los recursos que van a ser asignados a Salamanca, cuáles son las obras que se tienen asignadas porque no tenemos conocimiento ni de qué tipo de obras, ni dónde van a impactar o porqué decidieron hacer esas obras, si es que las hay.

Por ello le dije al Secretario de Salud, durante el evento del 2do informe que le comentara al gobernador que de nueva cuenta le extiendo la mano para que venga a Salamanca y que platique no solo con la alcaldesa si no con los ciudadanos que están desesperados, porque nos dicen que no hay recursos, pero sí los hay, vemos con indignación que otros municipios incluso más pequeños que Salamanca tienen recursos para seguridad, infraestructura y obras, nosotros nada”, dijo.



Ofreció que de darse la reunión será altura, sin sesgo político, simplemente para que a Salamanca también se le tome en cuenta, “yo estoy atendiendo todo el municipio, comunidades y colonias, inclusive comunidades que no nos favorecieron con el voto, ahí ni pregunto, ni sé ni me importa, porque soy la alcaldesa de Salamanca y Salamanca es todo y Salamanca también es Guanajuato”.



Ante la nula respuesta a las peticiones de audiencia en el caso concreto de obras, dijo que, “haré de nueva cuenta la petición para que nos reciba el gobernador junto con el secretario de obra pública; no quiero ver solo al Secretario, necesito que el gobernador esté para que de la instrucción de lo que Salamanca requiere y que nos den el porcentaje igual que cualquier otro municipio.

Sí a Celaya le dio 122 millones de pesos en patrullas, camionetas blindadas e insumos para policías, que a Salamanca le dé por lo menos el 50 por ciento, ya que Celaya tiene el doble de habitantes que nosotros o un poquito más del doble, por lo que esperamos que nos den al menos el 50 por ciento; también que nos dé el porcentaje que corresponde a Salamanca de acuerdo al número de habitantes porque Salamanca tiene un índice delictivo delicado, al igual que otros municipios, solo que aquí apenas se está construyendo su policía, estamos trabajando para que cada día haya más elementos a diferencia de Irapuato, Celaya, León, Silao hasta los Apaseos tienen policías, por ello deben voltear a ver a Salamanca”, dijo.



Al cuestionarle sobre por qué no se está atendiendo a Salamanca si es la de mayor importante en el estado por su industria y su aportación al desarrollo del estado, dijo que “esa es buena pregunta para él, para mi es la cuidad más importante, está en el punto central del estado y del país, aquí confluyen las carreteras más importantes que pasan por el país, se tienen 2 de las empresas más importantes del país, aquí no es como cualquier otra ciudad al tener PEMEX y CFE, así como de la iniciativa Privada, como es son Mazda, Daltile y otros más que generan empleo y reconocimiento mundial”, concluyó.

AC