León.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez aseguró que la reunión sostenida el viernes con el ex alcalde Héctor López Santillana, cuya administración se mantiene en escrutinio por la entrega de “reciprocidades” entre proveedores y la dirección de Desarrollo Institucional, se produjo como parte de una agenda de trabajo con el dirigente estatal del Partido Acción Nacional ( PAN ) Eduardo López Mares, donde les tocó coincidir.

“Mi reunión fue con el presidente del partido, con López Mares. Me reúno constantemente con él. Coincidimos en que estuviera el ex alcalde Héctor López Santillana. Hay buena relación con él y el entendimiento es muy claro. Todos tenemos que trabajar y si hubiera un tema que se tenga que estar poniendo a disposición, se estará haciendo. Cumplir con la ley es la tarea de todos, y estamos en la mejor disposición. Si se requiriera alguna información en particular, siempre hemos estado con toda la disposición para trabajar en conjunto en cumplimiento de la ley”

¿Cumplir con la ley te refieres a las investigaciones que tienen abiertas?, se le preguntó a la alcaldesa.

“Me refiero a cumplir la ley en todos los sentidos. Aquí lo que se trata es de darle resultados a la ciudadanía y en segundo, en el caso de que se detectara cualquier hecho, hemos venido actuando de manera directa y se siguen las investigaciones” respondió.

Las irregularidades

Además del cobro de presuntos ‘moches’ en la dirección de Desarrollo Institucional, la gestión de López Santillana tiene dos procesos abiertos por promover la subasta de un pedazo de terreno al kínder Juan Aldama al empresario Gabriel Padilla, por el que fue denunciado el ex tesorero Enrique Sosa Campos ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Así como haberle otorgado un acta que reconocía como predio rural al Club Campestre, con el que le aplicaron la devolución de 2.5 millones de pesos del impuesto predial. Este caso involucra al ex titular de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce Ávila.

La reunión entre el ex alcalde y Gutiérrez Campos fue dada a conocer por López Mares a través de su cuenta oficial de Twitter, donde publicó una fotografía en la que aparecen los tres, junto a un texto en el que aseguró que se habían encontrado para seguir trabajando por el desarrollo de León y del estado.

La alcaldesa aseguró, por su parte, que durante su encuentro con López Santillana hablaron más como compañeros de un mismo partido, que de una agenda de trabajo común.

“Estuvimos platicando pero como compañeros de partido, como amigos que somos y al final de cuentas aquí se trata de trabajar de manera objetiva viendo para adelante y por la gente” dijo al respecto.