Alcaldes trabajarán con Secretaría del Estado para reforzar acciones de salud

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Aunque para la mesa de trabajo con el fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre a desarrollarse la próxima semana se buscó que los 36 diputados participaran de forma equitativa, la realidad es que el número de intervenciones seguirá siendo superior para la mayoría del PAN.

Esto luego de que en la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado se aprobó por unanimidad el mecanismo en el que se desarrollarán las intervenciones de los legisladores de todas las fracciones y representaciones parlamentarias, informó su presidente Jesús Oviedo Herrera.

Explicó que el reparto de las participaciones se hará en cuatro bloques de 9 participaciones cada uno para dar 36 espacios, cada diputado podrá hacer sus preguntas en un tiempo de hasta 3 minutos y el fiscal tendrá hasta 7 minutos para responder y al término se darán otros tres minutos para plantear una pregunta adicional o aclarar dudas respecto a esa intervención y en ese mismo tiempo se tendrá que dar respuesta.

“(Las participaciones) están distribuidas de manera equitativa bloque por bloque (…) el planteamiento es una participación por cada uno de los diputados, ya están estructuradas. En la primera ronda son dos participaciones del PAN, una de Morena, una del PRI, una del PAN, una del Verde, una del PRD y dos del PAN, esa es primera ronda; la segunda ronda, una de Morena, tres del PAN, una del PRI, una del PAN, una del Verde, una de Morena y una del PRD, ya están definidas las cuatro rondas de participación”.

Buscan equidad, pero hay desventaja

Por su parte, la coordinadora de los diputados del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero informó que durante la reunión manifestó que se trata de un mecanismo rígido pero que se entiende que va en función del número de diputados que tiene cada grupo parlamentarios.

“Pues evidentemente en el Grupo del Verde nos acorta la participación, entiendo que tiene que haber un límite de tiempos, que tiene que haber un orden en las participaciones, yo no estaba conforme con el formato de mesa de trabajo, yo prefería que fuera una comparecencia y al final estuve de acuerdo porque es equitativo y permite una participación ordenada, se cuidó que no fuera en el orden en que levantaran la mano porque así pasaba siempre, terminábamos hasta el final los diputados de oposición, pero ahora están ya ordenadas las participaciones y se da una participación más equitativa, por supuesto que yo en 6 minutos no terminaría de hacer todas las preguntas y dudas que surgen, pero al final me tengo que estar acogiendo al formato por respeto al tiempo de los demás, por eso es que acepté el formato y voté a favor”.

En tanto, Raúl Márquez Albo, diputado de Morena, manifestó que durante la reunión “hubo jaloneos”, no obstante, también se aceptó el formato de participaciones porque “cada diputado tenemos el derecho de participar y así quedó de manifiesto y por supuesto nosotros somos 5 y ellos 19, pero se acordó que no fueran primero los 19 y luego los 5 sino que vaya en rondas y alternando y eso fue equitativo a mi entender, pero por supuesto la mayoría la tienen”.

La mesa de trabajo será el próximo martes 20 de marzo iniciando a las 11:00 de la mañana y de acuerdo con el número de participaciones y los tiempos establecidos, se proyecta que sea una jornada larga de hasta 8 horas aproximadamente.

Además, Jesús Oviedo señaló que los ciudadanos podrán enviar sus preguntas a través de la página de internet del Congreso del Estado y tienen hasta el 18 de marzo para ello, sin embargo, no precisó el mecanismo mediante el cual se seleccionarán dichos cuestionamientos ni cómo serán respondidos.

SZ