Alcaldes se equivocaron de ventanilla, deben protestar en San Lázaro: AMLO

López Obrador afirmó que los alcaldes deben protestar en la Cámara de Diputados porque ahí se aprueba el presupuesto

Notimex

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los alcaldes deben protestar en la Cámara de Diputados porque ahí se aprueba el presupuesto, esto después de que el día de ayer un grupo de ellos tratara de ingresar por la fuerza a Palacio Nacional en demanda de recursos.

“Se equivocaron de ventanilla, no es aquí”, dijo en su conferencia, tras acusar una provocación de presidentes municipales del PAN y el PRD, de los que dijo le sorprende que no sepan que el Ejecutivo no tiene facultades para asignar recursos a los Ayuntamientos.

“Los alcaldes querían meterse a la fuerza, no se comportaron de manera correcta. Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación, y quienes están a cargo del cuidado (de la Puerta Mariana) sintieron que podían entrar por la fuerza. Yo lamento mucho esto”, señaló sobre el uso de gas para dispersarlos.

Comentarios

