Alcalde yurirense pide apoyo para frenar la delincuencia

Cuca Domínguez

Yuriria.- El presidente municipal, Salomón Carmona Ayala, aseguró que la delincuencia se está disparando en este pueblo mágico, “y no solo aquí, también en Uriangato, Moroleón, Salvatierra y la zona sur del estado. Se incrementó la inseguridad, el robo a casa habitación, robo a transeúntes y secuestros”, por ello lanzó un llamado a los yurirenses a convertirse en jefes de cuadra y denunciar estos hechos para que la policía actué y detenga a los delincuentes, que se presume vienen de fuera, luego de que se ha detectado que viajan en vehículos con placas del vecino estado de Michoacán.

“Si la ciudadanía nos ayuda a vigilar a través de éste programa que llamaremos jefes de cuadra o de manzana, no vamos a tener ese flagelo de la delincuencia; no tenemos muchos elementos de Seguridad Pública para cuidar todas las calles del pueblo, tampoco tenemos presupuesto para conseguir más elementos policiacos, pero si nos organizamos como sociedad de poner jefes de cuadra, que estén vigilando constantemente y ante cualquier detalle o situación que vean que no es normal, inmediatamente llamen al 911, para que la policía vaya inmediatamente.

Para implementar este programa Derechos Humanos de México, va a otorgar credenciales; porque la gente que decida participar en este programa, será voluntaria, no hay recursos económicos para remunerarlos y con esas credenciales que serán avaladas con la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad del Estado y La Guardia Nacional”, dijo.

Destacó que al momento que se reporte algún robo y luego de que esta cabecera municipal tiene calles angostas; se cerrarán las calles y nadie podrá salir, de esa forma se les dará la batalla a los maleantes, “no podemos permitir que un pueblo tan tranquilo de repente se le dispare la delincuencia, por ello ésta convocatoria para que nos ayuden a denunciar cualquier hecho fuera de lo común en la colonia, que de inmediato lo reporten”.

Con este tipo de programas se podrá darle más tranquilidad al pueblo, “sabemos que por esta crisis económica se va a disparar la delincuencia por razones obvias, pero si nos podemos de acuerdo como ciudadanos, sí podemos contrarrestarla”, precisó.

Carmona Ayala dijo que este programa, además de aplicarse en las poco más de 26 colonias de la cabecera municipal, se aplicará en comunidades más grandes como Cerano, Casacuarán, Parangarico, Loma de Zempola, Cerécuaro, entre otras y aquí este programa aterrizará con los delegados de las comunidades.

De acuerdo al titular de seguridad en el municipio, Marco Antonio Martínez, aunque los delitos de alto impacto disminuyeron; los delitos patrimoniales se han incrementado, por ello la implementación de este programa, que pretende disminuir los índices, por lo que espera que la gente se acerque a través de la Dirección de Prevención del Delito y participen.

No te lo pierdas: