Alcalde secuestra a regidora en la presidencia de Yuriria

Al parecer Salomón Carmona privó de la libertad a Dulce Milagros, funcionaria de oposición en el Ayuntamiento, y luego se la entregó a su hermana en un estado deplorable, pues incluso se encontraba desmayada

Luis Telles

Yuriria.- El Presidente Salomón Carmona Ayala mantuvo secuestrada a la regidora, Dulce Milagros Martínez Villagómez, tras realizarse una sesión de Ayuntamiento en donde, con el voto en contra de la regidora, se aprobó la octava modificación al presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio fiscal 2019. De igual manera se aprobó la iniciativa del presupuesto de egresos e ingresos para el 2020.

La denuncia fue puesta por la hermana de la regidora panista, Maru.

“Nos la entregaron desmayada, la sacaron así de la Presidencia Municipal, salieron los otros regidores (Yassay Durán, José Guerrero, Lázaro Díaz) diciendo que era un pequeño convivio, a lo cual sabemos que ella es oposición, por ello es una certeza que le quisieron dañar su salud, ella (Dulce) está ahorita en el hospital”, comentó.

“Quisieron atentar contra su salud en pocas palabras, legalmente vamos a proceder con todo el peso de la Ley, contra Salomón Carmona Ayala y quienes resulten responsables”, precisó.

Maru explicó que supieron que su hermana asistiría a la sesión de Ayuntamiento este martes a las 13:00 horas. El tiempo pasó y se les hizo extraño que no llegaba, pues tampoco respondía su celular, por lo que decidieron acudir a la Presidencia Municipal.

Agregó que su mamá ya estaba por fuera de la Presidencia, porque estaba cerrada la puerta. Al parecer hablaron por teléfono al regidor panista, José Guerrero, quien contestó que se encontraba con ella. Enseguida el Secretario del Ayuntamiento, Raúl Núñez Durán salió de Presidencia y les dijo que Dulce ya se había ido.

Abundó que les empezaron a llegar mensajes del celular de su hermana, la regidora Dulce, pero de inmediato supieron que no se trataba de ella porque tienen códigos para mensajearse, y de inmediato supieron que estaba en Presidencia.

Fue en ese momento que Maru, acompañada de su hermano y su mamá, decidieron ingresar a la Presidencia, donde una oficial de la policía les impedía el paso. Maru decidió empezar a transmitir a través de su cuenta de Facebook y empezó a denunciar los hechos, el secuestro de su hermana Dulce.

En ese momento la regidora apareció en los brazos de un hombre, porque estaba desmayada, Maru decidió subir al despacho del alcalde donde sostuvo una conversación con el encargado de la dirección de Comunicación Social, Leo Núñez, y después con los regidores.

Durante los hechos, Maru y uno de sus hermanos, fueron sometidos por elementos de Seguridad Pública, después de que empujaran y golpearan a una policía. Tras el altercado fueron detenidos y para salir de barandilla tuvieron que pagar 3 mil 300 pesos.

Tras salir de barandilla, Maru reiteró su denuncia, que el alcalde tenía secuestrada a su hermana, “contra su propia voluntad, tal vez, recibió amenazas, es lo más probable, con tal de que vote a favor, es algo que ya se veía venir, porque ella está en su posición de velar por los yurirenses, no por intereses particulares, entonces no les quedó que amenazar, amedrentar porque la están privando de su libertad, ella no se hubiera quedado por su cuenta, en Presidencia”.

Finalmente dijo que, a la regidora Dulce la trasladaron a un hospital de la ciudad de Morelia, para una atención adecuada y revisión física a fondo, para detectar si en su organismo se detecta algún elemento tóxico, sustancia que le hayan puesto en comida o bebida, “serán las pruebas que interpondremos en la denuncia de los hechos”.

De los hechos el encargado de la dirección de Comunicación Social, Leo Núñez solo señaló que, se trato de un convivió sorpresa del alcalde, para con los regidores por el terminó de año y que sería hasta este miércoles, 1 de enero, que se daría a conocer la postura oficial de los hechos.

