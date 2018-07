Alcalde salmantino llama a funcionarios a no bajar la guardia laboral

En su discurso Delgado dijo que muy importante que los servidores de las áreas operativas y administrativas cumplan con sus encargos y que nadie deje de hacer lo correspondiente

Cuca Domínguez

Salamanca.- En el marco del acto cívico por el aniversario luctuoso de Andrés Delgado, el alcalde interino José Miguel Fuentes Serrato, llamó a la unidad de los salmantinos y a que los funcionarios no bajen la guardia en el trabajo que se les ha encomendado en los 100 días que restan de esta administración.

“Es importante que todos los funcionarios de las áreas operativas y administrativas de la administración 2015-2018, cumplan con sus encargos, que nadie deje de hacer lo que les corresponde y realizan desde 2015, para mí, es muy importante no solo el acompañamiento a éste acto cívico, sino que también que cerremos un capítulo importante para Salamanca.

El encargo es atender el plan operativo anual, el programa de trabajo, atender el llamado de la ciudadanía, no dejar cabos sueltos y concluirlo de la mejor manera”, dijo.

Fuentes Serrato destacó que en este momento hay ánimo entre los funcionarios para que en estos últimos 100 días de la administración se cumpla con el trabajo, no hay motivo para detenerse, “creemos en la vocación de servicio que todos y cada uno de los funcionarios de todos los niveles y, no solo es llegar puntual, si no también ser eficiente y no dejar de trabajar en ningún momento”.

Sobre lo que quedará pendiente en este gobierno, dijo que una de las cosas primordiales es la operatividad del día a día, servicios públicos, tesorería en cuanto al tema de la recaudación por los servicios que el municipio está obligado a prestar.

Además de la atención a la ciudadanía, luego de que hay trabajo que se realiza como es el plan de obra pública que se está cerrando.

En este tema un asunto importante es que este gobierno se comprometió y generó alianzas con la Secretaría de Educación y ya está en proceso la licitación para la construcción del nuevo plantel educativo de Aguas Continentales, atender la demanda en este rubro.

Respecto al retorno a la presidencia municipal de Antonio Arredondo, destacó que es una decisión que tomará el alcalde con licencia, dado que el proceso electoral aún no concluye y cuando decida hacerlo enviará un oficio al Ayuntamiento informando de su regreso, pero hasta el momento aún no ha realizado este proceso.