Alcalde reconsidera reinstalación de mujer despedida de JAPAMI

Aunque se reconoció la severidad de la medida, Ricardo Ortiz manifestó que ya no pueden ser permisivos en la administración

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez podría reconsiderar el despido de la empleada de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato (JAPAMI) que se metió a la fuente de la Plaza Principal, si pide una disculpa pública y bajo ciertas condiciones.

El presidente municipal dijo que el despido fue sugerido al Consejo de JAPAMIy éstos aceptaron la medida, la cual fue justificada porque cometió una falta administrativa.

“Me parece que lo más delito es que lo exhibes y hasta casi haciendo mofa de que esa foto salga mejor cuando ella misma sabe que estaba actuando mal”, dijo.

Ricardo Ortiz dijo que habrá cero tolerancia ante estos comportamientos, y recordó que aunque puede parecer estricto en sus decisiones no se puede permitir estos comportamientos que no es la primera vez que hace los mismo la empleada.

“Sé que es una medida drástica, pero si no lo hacemos así, a mí me parece que seríamos demasiado permisivos y me parece que en Irapuato ya no podemos serlo”, puntualizó.

Dijo que en Irapuato se tiene que llegar a un punto en donde seamos inflexibles y cero tolerancia para este tipo de cosas. Ahora no estoy cerrado a estos temas y entiendo la situación de la chica que ya está reconociendo la falta, y qué lamentablemente se la han acabado en redes sociales, bueno tú te expones cuando subes imágenes a redes sociales, atente a las consecuencias”.

