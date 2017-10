Alcalde pide no caer en rumores sobre  denuncia de trabajadores de Oficialía

Manifestó que ocasionalmente la carga de trabajo aumenta y que es preciso que los empleados permanezcan en sus lugares de trabajo un poco más

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- Respecto a la queja anónima que hicieron empleados de Oficialía Mayor de que no les respetan su horario de trabajo, el alcalde Edgar Castro Cerrillo dijo que a él no le ha llegado ningún aviso sobre el tema pero que solicitará información para conocer detalles, además comentó que no se puede caer en descalificaciones ni dejarse llevar por rumores.

“Estoy dando su dimensión al trabajo que debemos realizar respetuosamente sin caer en los excesos ni el libertinaje laboral, todos sabemos nuestras responsabilidades y sabemos que hay tiempo en que hay más carga de trabajo (…) pero que esta denuncia se formalice en un documento para dar mayor atención” Edgar Castro Cerrillo, Alcalde

“Todas las áreas de la administración son muy demandantes, yo no puedo calificar la queja, no tengo documentación, ni escritos que el personal adscrito esas áreas me haya dirigido para yo poder calificarlo, todos debemos realizar nuestras actividades con el mayor de los ánimos”.

Publicidad

Manifestó que ocasionalmente la carga de trabajo aumenta y que es preciso que los empleados permanezcan en sus lugares de trabajo un poco más, aspecto que todos los trabajadores de la administración saben, sin embargo, aseguró que pedirá información y esperará que los quejosos formalicen la denuncia de manera escrita para poder dar un puntual seguimiento al asunto. “Desde luego que voy a solicitar información, para conocer lo que está ocurriendo, pero no entrar en descalificaciones cuando aún no conocemos de fondo el actuar de cualquier área de la administración”, dijo Castro.

El munícipe manifestó no estar defendiendo a nadie.