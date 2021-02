Redacción

Jalisco.- Luego de que una trabajadora del Ayuntamiento del municipio de Tototlán, Jalisco denunció a un directivo por acoso sexual, el alcalde, Sergio Quezada Mendoza defendió al funcionario acosador y en su intento de persuadir la situación utilizó comentarios machistas empeorando el momento.



“Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima. ¡Cómo te ha de disfrutar tu marido!”, fue el comentario del alcalde hacia la empleada del municipio.



Lo anterior fue expuesto en un audio que circula en redes sociales, donde el alcalde, la trabajadora y el funcionario acosador participan.



El acosador sexual, según medios es el director de las áreas de proveeduría, padrón y licencias e inspección y vigilancia de Tototlán, Efraín Martínez.



“Así como yo tengo pegue, yo sé que tú también lo debes tener. Los guapos estamos expuestos a eso”, fue otro de los comentarios del mandatario municipal.



Sergio Quezada, además minimiza la situación y argumentó que Efraín es una pieza que a él le sirve.



“Si él te hubiera violado o hubiera habido más cosas delicadas (…) olvídate, con todo. Pero la situación yo no la veo tan complicada”.



Por su parte el acosador reconoce que la afectó emocionalmente y le dice que, si quiere, se hinca para pedirle perdón, pero la ofendida le comenta que ya es muy tarde.



Este sábado, trascendió que el Alcalde quien también sería apoyado para su reelección por Movimiento Ciudadano, pero que tras estos hechos el partido decidió no hacerlo, pidió disculpas y acepto que sus comentarios no fueron los correctos.



“Lamento profundamente el vocabulario que utilicé, pues reconozco que no es el apropiado de ninguna persona, mucho menos, de una autoridad municipal”, expuso en un video.



Actualmente la denuncia ya se encuentra con las autoridades correspondientes.



