El alcalde Navarro dijo tener muchas ganas de trabajar por Guanajuato, así como de dar resultados de manera pronta

Alejandro Sandoval

Guanajuato .- El alcalde Alejandro Navarro señaló que, pese a que el Tribunal Federal Electoral resolvió que no debe ofrecer una disculpa pública a la regidora Carolina Valadez al no acreditarse violencia política de género, de todas formas se la dará.

En entrevista con Correo, el presidente dijo tener muchas ganas de trabajar por Guanajuato, de dar resultados de manera pronta dado que el tiempo en los gobiernos municipales es muy corto.

Por si no lo viste: TEPJF descarta violencia política de género contra Carolina Valadez

“Ya llevamos 7 meses de esta segunda etapa. Se va muy rápido. Tenemos que dar resultados, tenemos que hacer un gran equipo síndicos y regidores. Trabajar todos de manera unida, dejar la polarización y las divisiones y en este sentido. Aunque el Tribunal Federal Electoral, la sala Regional Monterrey, resuelve que no hay violencia en razón de género y que no hay de que tenga que pedir disculpa, de todos modos quiero aprovechar para darle una disculpa a mi compañera regidora. Tenemos que trabajar juntos, yo siempre he respetado y seguiré respetando a las mujeres, a mi mamá, a mi esposa, a mi hija. Siempre he convivido con mi familia, desde el ayuntamiento pasado y este es histórico; hay más mujeres que nunca en la administración municipal. Hay que seguir chambeando. Quiero hacer equipo con todos en el Ayuntamiento, que todos se sientan incluidos, que haya comunicación y haya respeto. La verdad es que hay que darle a la chamba y dar resultados por Guanajuato”, señaló el alcalde.

Sigue el caso:

Navarro se disculpará personalmente, asegura

El alcalde Navarro subrayó que hará extensa la disculpa a la regidora de manera personal .

“Ayer en la noche estuve al pendiente. Yo espero en estos días, el lunes que la pueda buscar y decirle: ‘Sabes qué, aunque no pida nadie ofrecerte una disculpa, si te sentiste ofendida y aludida discúlpame. Sigamos trabajando y demos resultados todos juntos’, porque es lo que se merece Guanajuato. Es un Ayuntamiento de 15, que los 15 podamos trabajar para el mismo lado y ver para el mismo lado”, expresó.

Puntualizó que buscan ser más incluyentes en la forma en cómo se dirige con sus compañeros.

El caso de violencia

La Sala Regional Monterrey, en concreto, concluyó que, a diferencia de lo determinado por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, no se actualizaba la violencia política de género.

Se demostró la omisión de convocar a una regidora debidamente a una sesión, que la mayoría de quienes integran del ayuntamiento rechazaron la petición de suspender la sesión correspondiente, y que el Comité de Adquisiciones se integró sin la regidora.

Sin embargo, no se advirtió que ello tuviera lugar encuadrarse por el hecho de ser mujer, dada la falta de referencia a elementos discriminatorios que puedan tener algún estereotipo de género.

Por tanto, la Sala Monterrey revocó la orden del Tribunal Local de inscribir al presidente municipal en los registros de personas sancionadas por violencia política de género.