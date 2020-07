Alcalde inaugura trabajos de rehabilitación de jardín principal de comunidad

Luis Telles

Valle de Santiago.- En la comunidad de San Antonio de Mogotes, el alcalde, Alejandro Alanís Chávez inauguró los trabajos de rehabilitación del jardín principal, en donde también conviven vecinos de las comunidades colindantes, San Ignacio de Mogotes, San Antonio de Mogotes y Mogotes de San José Parangueo.

El primer edil dio a conocer que la fuente del financiamiento para realizar las obras fue el FONDO 1, FAISM 2019, con un costo de 1 millón 459 mil 216.81 pesos.

“Quién nos iba a decir, cuando estábamos aquí, hace ya algún tiempo, una necesidad en la que todos estaban de acuerdo era la rehabilitación de la plaza, donde confluyen las tres comunidades. A lo mejor en las fiestas de la iglesia viene la gente y aquí aprovecha este bonito espacio, aquí hace los bailes”.

Alanís Chávez agradeció a los presentes la confianza que tuvieron para que se pudiera concretar dicha rehabilitación: “Ahora que ya está, se nos atravesó el coronavirus, y ahorita si bien es cierto no vamos a arrancar con baile, si andamos capoteando al coronavirus, porque anda acechando muy cerquita. Y por eso fue tener un evento sencillo, no con mucha gente como ustedes deseaban, y con baile. No quisimos exponerlos a ustedes y a sus familias”.

El delegado de San Ignacio de Mogotes, Sergio Loeza Palma, en su mensaje a nombre de los beneficiarios, agradeció el valioso trabajo que realizo el alcalde para las comunidades: “porque no es nada más para nosotros, esta obra es para todos”.

J. Jesus Muñoz García, delegado de San Antonio de Mogotes, comentó: “Gracias Presidente. Tanto tiempo estuvimos esperando, y gracias a Dios, ya lo tenemos. Usted dijo una palabra, si, y aquí estamos viendo la obra concretada”.

Mientras tanto, el delegado de Mogotes de San José Parangueo, José Raúl Cruz García, dio la bienvenida al alcalde y reiteró el agradecimiento por el apoyo, con el adoquín del jardín, ya que estaba muy deteriorado el que se tenía, “nos cumplió, usted, gracias”.

Quizá te interesaría leer:

G.R