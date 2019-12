Alcalde firmó pliego petitorio de manera simbólica: secretario de Ayuntamiento

Héctor Corona señaló que más allá de firmar un documento, el gobierno municipal está mostrando su respuesta con hechos en temas de seguridad y servicios públicos

María Espino

Guanajuato.- Héctor Corona León, Secretario de Ayuntamiento capitalino, reconoció que no han firmado de manera oficial bajo un acuerdo bilateral con la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato, el pliego petitorio de los estudiantes, sin embargo sí estampó su firma para mostrar su compromiso de cumplir con las solicitudes.

Sin embargo señaló el funcionario que de manera simbólica el alcalde Alejandro Navarro Saldaña si firmó para sellar su compromiso al cumplimiento de las solicitudes de los inconformes en materia de seguridad, por tanto subrayó no se trata de una firma con valides jurídica ya que no fue de común acuerdo con los estudiantes.

“Lo que el presidente hizo, y fue conocido en redes sociales, es que el documento que los muchachos manifestaron en redes sociales y que leyeron, él lo quiso firmar (…) nuca lo firmó como un acuse de recibido y como un compromiso bilateral entre las partes, él lo firmó de mare unilateral para refrendar el compromiso con ese pliego petitorio (…) no hay una firma bilateral, el presidente lo que hizo fue firmar ese documento como un mensaje del cumplimiento del mismo”.

Sobre lo que se difundió en redes sociales, de la aseveración qué hizo Navarro de ser el primero como autoridad municipal en firmar el pliego petitorio, Héctor Corona dijo que fue una interpretación semántica y gramatical no muy acertada de lo declarado por el alcalde, además apuntó que la firma fue simbólica y en un acto de buena voluntad

“Creo que fue una cuestión semántica y gramatical que se interpretó, tal vez, no de la mejor manera; la intención del Presidente municipal era mandar un mensaje de buena voluntad, de buena disposición de que el municipio está trabajando en el tema (…) y son las situaciones que pidieron”, así justifico Corona la declaración de Alejandro Navarro.

Además añadió que más allá de firmar un documento, el gobierno municipal está mostrando su respuesta con hechos en temas de seguridad y servicios públicos

“Lo firma con objeto de recalcar que dará cumplimento a sus peticiones, nunca se habla de una firma bilateral, no se habla de ningún convenio (…) jurídicamente no tiene ninguna validez (…) no hay ningún compromiso con los jóvenes, no hay ninguna contraprestación, es simplemente refrendar que se están cumpliendo y más que firmar el documento son los hechos que se han estado haciendo”.

Finalmente dijo que seguirán pendientes de la protesta estudiantil atentos a los que necesiten y subrayó que las puertas de presidencia municipal están abiertas al dialogo con ellos.

Comentarios

