María Espino

Guanajuato.- Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de Guanajuato, aseguró que estaría aceptando las sugerencias que le pudieran hacer los distintos líderes políticos y asociaciones civiles capitalinas siempre y cuando haya ideas y proyectos buenos pues aseguró que su gobierno siempre ha estado abierto y receptivo a las propuestas que le hacen.

Esto en relación a la reunión que sostuvieron líderes locales del PRD, PRI, MORENA, PVEM y PES con Maribel Uribe Buendía, de la Asociación Civil Espacios Posibles Guanajuato y acordaran elaborar una agenda propositiva de acciones que ayuden tomar decisiones encaminadas a mejorar las finanzas, obra pública, seguridad y servicios públicos en Guanajuato.

Alejandro Navarro dijo que en lugar de andarse reunieron para echar grilla deberían ponerse a trabajar ya sea limpiando el rio Guanajuato o irse a podar árboles; incluso resaltó que parte de la molestia de muchos es funcionarios es que en la actual administración les pusieron un alto a las acciones que venían realizando como dar obra pública a cierto segmento, así como eliminar de la nómina “aviadores”.

“Si hay buenas ideas, si hay buenos proyectos por qué no, yo siempre he estado pegado a la ciudadanía y he estado escuchando lo que sirve y lo que no sirve no lo utilizamos porque hay razón de ser (…) trabajo mata grilla (…) como no se juntan para ir a limpiar el rio Guanajuato o cortar árboles, hay jale y el jale es hacer las cosas bien”.

Aunque Navarro no mencionó que se trate de un tema electoral, si apuntó que a partir de Septiembre empezó el proceso electoral y con ello se activaron las acciones políticas, además resaltó que hay mucho trabajo por hacer en favor de la ciudad y subrayó que no todo es política.

“A partir de Septiembre empezaron los procesos electorales y empezaron las calenturas y hay muchos que cuando nosotros llegamos les quitamos su coto de poder, corrimos a sus aviadores, no dejamos que hicieran lo que venían haciendo en el transporte público, la obra pública se la dimos a todos los guanajuatenses no nada más a un segmento, yo pensé que ya se les había olvidado pero después de dos años no se les ha olvidado”.

El mandatario municipal también señaló que en su gobierno ha logrado lo que en anteriores administraciones dejaron a medias o simplemente no lo consiguieron, tal es el caso de la desafectación de terrenos para la carretera que conectará Cervera con las Teresas así como la donación de terreno para desarrollar una vialidad que va del Fraccionamiento Villas de Guanajuato al Manantial.

“Quien le había donado terreno al gobierno municipal para hacer una vialidad, se tardó la admiración municipal anterior, no pudieron sacar Cervera Las Teresas por que no se pusieron de acuerdo con una persona, entonces vamos muy bien en el tema de los resultados, en tema de las acciones y de las obras; creo que el gobierno está bien, a partir del sábado diez de octubre comienza la cuenta regresiva y son dos años de gobierno (…) faltan muchas cosa por hacer: alumbrado público, recolección de basura, seguridad”.