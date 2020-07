Alcalde en Argentina copia discurso del filme Día de la Independencia

Redacción

Argentina. – Para este alcalde el copiar un discurso de una película comercial de Hollywood no podría salir mal, no contaba con que alguien se daría cuenta de ello y lo subiría pronto a la red.

El hombre de gobierno, Rodolfo Alejandro Torres, del municipio de El Carmen, en un intento de conmemorar la independencia de Argentina tomó las palabras del filme protagonizado por Will Smith, Día de la independencia.

En el video se puede escuchar lo siguiente: “Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”.

Internet no tardó en comparar este discurso con el antecede a la batalla final de la película, pero parece que este hombre no se ha pronunciado al respecto.

El Intendente de Jujuy se robó el discurso…se lo robó de una película yyy siii es Kirchnerista

No tienen vergüenza !!! pic.twitter.com/ZpuUKsbYZw — La Pura Verdad (@lapuraverdad200) July 11, 2020

Quizá te interesaría leer:

G.R