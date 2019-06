Alcalde declara ‘caso cerrado’ el despido de Rosy Ponce

Ricardo Ortiz dijo que el Municipio cuidó las formas, el daño se hizo en redes sociales con los ataques hacia la mujer que posó sobre la fuente recién inaugurada

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que la administración municipal no violentó los derechos humanos de Rosy Ponce al haberla despedido de Japami, por lo que para él, ese tema es un ‘caso cerrado’.

“Ese tema no tiene mayor consecuencia. No recuerdo yo que hayamos violado los derechos humanos, a mí me parece que lo grave que le pasó a esta niña fue que la despedazaron en las redes sociales, lamentablemente es un ejemplo de lo que puede suceder cuando no cuidas algunas cosas, pero nosotros tampoco queremos entrar ya en esos detalles”, señaló.

El presidente municipal dijo que ese tema ya está cerrado y ya le dieron vuelta a la hoja, por lo que Rosy Ponce puede acudir a la instancia que prefiera. Sobre las denuncias que interpuso la implicada ante el Conapred, dijo estar tranquilo.

