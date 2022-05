El alcalde de Villagrán dijo que están teniendo patrullaje por la Guardia Nacional y el Ejército, pero ignora el número de efectivos

Jazmín Castro

Villagrán.- El alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, señaló que, tras el homicidio del director de servicios municipales Miguel Ángel Noria Huizache, hasta él siente temor porque se han visto rebasados por la inseguridad.

Después de la presentación de la estrategia del gobierno del Estado ‘Guanajuato Contigo Sí’, el alcalde de Villagrán salió del recinto un tanto desorientado y tambaleante, sosteniéndose de los mismos reporteros que le cuestionaron si como máxima autoridad de aquel municipio se sentía vulnerable por su seguridad.

“Pues en cierto momento si, porque pues sabemos cómo nos han rebasado (…)”, mencionó.

Por si no lo viste: Confirma FGE asesinato del director de Servicios Municipales de Villagrán

Aclaró que Noria Huizache no había recibido amenazas de muerte o de otro tipo, tampoco nadie de su gabinete hasta este día.

Aunque se le cuestionó si ya había reforzado su seguridad y respondió que sí, pero luego reviró y precisó no, porque la ciudadanía necesita la vigilancia y seguridad.

Foto: Correo

Desconoce efectivos de seguridad

El alcalde de Villagrán dijo que están teniendo patrullaje por la Guardia Nacional y el Ejército, pero ignora el número de efectivos porque solo los ve pasar y no se reportan con el municipio.

Te puede interesar: PAN y PRI condenan asesinato de funcionario en Villagrán; urgen esclarecer crimen

Por otro lado, se le cuestionó de la fosa localizada este miércoles en el fraccionamiento el Rehilete, pero tajantemente explicó que no tenía información y que se iba enterando por los medios de comunicación.

“A mí no me informan de nada. Hasta ahorita me entero por ustedes de que hay una fosa. Todo está operando (la célula municipal de búsqueda) está instalada y no me han reportado nada”.