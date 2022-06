El alcalde de San Luis de la Paz enfatizó que al municipio no le corresponde la investigación, sino a la Fiscalía

San Luis de la Paz.- El alcalde de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez, pidió no politizar el caso de la mujer que fue localizada sin vida en un hotel de la ciudad. Informó que los familiares de la joven pidieron respetar su duelo y evitar el nombre de su hija de las publicaciones en redes sociales.

El hecho al que se refiere el primer edil es el de Diana ‘N’, de 26 años, quien salió de su domicilio aproximadamente a las 9:00 de la mañana en un Nissan Sentra color plata. Les dijo a sus familiares que iba a una entrevista de trabajo al parque Opción, en San José Iturbide.

“Nos reportaron a las 9:00 de la noche. No fue vía telefónica, sino a través de una persona que trabaja en el gobierno y, tras ese reporte, activamos el protocolo de búsquedas”, dijo el alcalde Luis Gerardo Sánchez

Detalló que en ese protocolo se incluye buscar a la reportada en hospitales, centros de encuentro y hoteles.

“Horas después, en el hotel Villas, que está en el entronque con la carretera federal 57, los policías preguntan sobre el vehículo que describieron los familiares de Diana y nos comentan que sí estaba el vehículo. Van los elementos de seguridad, intentan abrir la habitación y cuando entran, la chica está sin vida dentro de la habitación”, narró el presidente municipal.

Investigación no es del municipio

El alcalde de San Luis de la Paz enfatizó que al municipio le corresponde hasta ese punto para que luego la Fiscalía haga la investigación.

“El municipio ya no puede intervenir. No podemos tener acceso ni a la carpeta de investigación, solamente la propia Fiscalía y los familiares de la víctima”, abundó Luis Gerardo Sánchez.

Lamentó que tras este hallazgo se haya dado una serie de comentarios inconscientes en las redes sociales, muchos de agresiones y otros exigiendo información.

“Nosotros no tenemos, eso ya le corresponde al ministerio público”.

Sánchez Sánchez dijo que las autoridades le pidieron no dar ningún tipo de información, sino dejar que la Fiscalía sea quien informe

“Hace un momento estuve con la familia de la joven y lo que me preguntaban era por qué esto se volvió algo mediático. La familia está trabajando con la Fiscalía y dando la información que tienen. Nos pidió dejar de molestarlos y dejar de estar usando el nombre de su hija para poder estar haciendo de esto un problema que no se ha generado”, dijo en rueda de prensa.

Respetará marcha

Pidió entender que es necesario guardar respeto.

“No se vale que de esto se esté colgando gente para hacerlo político, para ataques que no tienen nada qué ver con el caso que se está viviendo. Yo le pido a toda la gente de San Luis de la Paz no aprovecharse del duelo y respetar a esta familia”.

Señaló que entiende la molestia de la gente por la seguridad y enfatizó que, si la invitación que se dio en redes para hacer una marcha se llega a concretar, el municipio incluso los apoyará.

“Si se hace una marcha, que sea por la justicia. Yo no tengo inconveniente en recibirlos, y hasta cuidarlos, pero que no sea para utilizar el nombre de una persona que ya no está con nosotros porque la familia está pidiendo respeto”.