Alcalde de Pénjamo responde a AMLO “nosotros tenemos otros datos”

Manuel Arriaga

Pénjamo.- El presidente municipal de Pénjamo, Juan José García López, aseguró que le sorprendió el pronunciamiento que hizo la mañana de este miércoles el Gobierno Federal, asegurando que este era uno de los municipios más incumplidos para atender las medidas de sanidad y la estrategia “quédate en casa”, “hoy quiero decirle al presidente de la república, como el mismo lo diría, que nosotros aquí en Pénjamo tenemos otros datos”, afirmó el entrevistado.

El primer edil aseguró que desde la publicación del decreto del consejo de sanidad general, el municipio de Pénjamo adoptó una serie de medidas sanitarias que fueron avalados por el consejo municipal de salud, y el consejo municipal de Protección Civil, relacionadas a la suspensión de actividades no esenciales “no hay balnearios abiertos, los salones de fiesta también están cerrados, también las cantinas, bares, restaurantes, negocios de micheladas, comercio ambulante y comercio semifijo, todo se paralizó”, señaló el entrevistado.

Twitter el alcalde Juan José García López que todas las actividades no esenciales quedaron paralizadas, “lo que ha significado un esfuerzo y hasta sacrificio para muchos de nuestros ciudadanos, y que el día de hoy nos digan que no estamos haciendo bien las cosas, es algo que no sorprende, por eso le decimos al presidente, señor, nosotros tenemos otros datos”, explicó el presidente municipal.

Se dirigió al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, diciéndole, “yo creo que lo mal informaron a usted, porque nosotros empezamos tenemos una carretera federal, que cruza al municipio lo largo de 70 kilómetros y que nos comunica con los estados de Michoacán y Jalisco, eso hace que tengamos la estancia De personas que cruzan por esa carretera durante una hora o 30 minutos, eso hace que tengamos esa movilidad que reportó el Gobierno Federal, no es por la ciudadanía, porque nosotros en Pénjamo hemos implementado y acatado todas las medidas”, concluyó el primer edil.