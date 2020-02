Alcalde de Madrid da balonazo en la cara a un niño

Redacción

Rusia.- Con su suéter color azul, un perro husky espera diariamente a su dueña por 8 horas afuera de un centro comercial en la ciudad rusa de Kaliningrado.

Un letrero cerca del can aclara que no es un perro callejero o extraviado, sino una mascota en espera de que su dueña, Svetlana, termine su turno.

“El perro no fue abandonado. No está hambriento. No tiene frío”, se puede leer en el cartel.

Este adorable animal llegó a la familia de Svetlana hace cuatro años, pero solo un mes después decidieron venderlo, lo que entristeció enormemente a la joven, “lloré desde las siete de la tarde hasta las cuatro de la mañana, lo quería mucho”, indicó la mujer.

Sin embargo, parece ser que el cariño no era solo de parte de ella pues al día siguiente, los nuevos dueños del can lo devolvieron asegurando que este no parada de llorar y aullar.

Desde entonces se han convertido en una pareja inseparable: van juntos a la tienda a la clínica e incluso al trabajo.

La mujer asegura que ha tenido que llevar a su peludo amigo al trabajo, ya que vive en un departamento comunitario y le preocupa que el perro comience a aullar y ocasione problemas a los vecinos al quedarse solo.

Por esta razón, Svetlana se toma un receso de 10 minutos cada hora para saludar a su peludo y comprobar que se encuentre en buen estado.

La fidelidad del can le ha valido comparaciones con el famoso perro japonés ‘Hachiko’ que esperó a su dueño fallecido en una estación de tren durante 10 años.

“Este es mi amigo, es mi hijo”, subraya su dueña.

сейчас наткнулась на статью про хаски в синем свитере из Калининграда, который каждый будний день по 8 часов ждет на улице свою хозяйку у ее работы, потому что очень скучает без нее дома 😢😢 pic.twitter.com/XMI8rwd9Zw — адам уайлдер (@VultureMoriarty) February 20, 2020

*Con información de RT

