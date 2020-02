Alcalde de León también rechaza la recomendación del OCL

Óscar Jiménez/Pilar Muñoz

León.- Su nombre es la Puerta Roja; está ubicado en la Avenida Américas de la colonia Andrade de León, Guanajuato, es también una puerta laboral para jóvenes con síndrome de down.

Aunque el proyecto lleva a cuestas algunos meses de desarrollo, hace apenas unas semanas abrió con un enfoque especial: vender especialidades de chilaquiles, y a la par, poder generar trabajos para jóvenes con capacidades diferentes.

Por el momento, según uno de sus administradores, Héctor Chávez director de ventas de Ponte Trucha, hay cinco jóvenes con síndrome de down trabajando en las instalaciones; dos en primer turno, dos más en el segundo y Francisco, que es el que labora en ambos horarios pero encabeza al grupo.

“Nos dimos cuenta de una problemática; que los espacios que se les daban para trabajar a ellos no cumplían con ciertas especificaciones o con el trato hacia ellos. Son jornadas de 8 horas donde los chavos no pueden estar tanto tiempo trabajando porque se estresan y ya no se sienten cómodos trabajando”, señaló Héctor, mientras que, en la Puerta Roja, se trabajan tres horas por turno, lo que ayuda al desarrollo de las personas.

“Llevo la comida con las charolas a los clientes. Sí, me gusta la comida, la cocina y todo”, señaló Jorge, uno de los jóvenes empleados en el restaurante, que, junto con Chris, presumió que el poder trabajar les alegra el día.

Sin embargo, el atender llevando comida, acomodando cubiertos y demás, es sólo uno de los breves enfoques de su labor, pues también asegura Héctor, que la socialización de los jóvenes con los visitantes, es fundamental; “Es muy fácil para ellos socializar. No les importa, y es que mucha gente cree que piensan diferente a nosotros, pero lo cierto es que no, piensan igual a nosotros, sólo simplemente sus sentimientos siempre están a flor de piel. Por eso son tan afectuosos, y lo que reciben los clientes cuando llegan no es un ‘buenos días’ sino un abrazo”.

Inicialmente, el proyecto del restaurante, así como otras áreas creativas de las que dispone el grupo encargado de darle oportunidad laboral a los jóvenes con síndrome de down, es apoyado también por el futbolista Fernando Navarro, quien es parte de la sociedad. Pero además, el grupo espera que el negocio cobre fuerza y pueda expandirse como una corriente nacional en la que se priorice más que un desayuno, la necesidad de emplear a personas con alguna discapacidad.

“Quisimos que se hiciera viral no sólo en restaurantes sino en otro tipo de cosas, porque la gente va por apoyar, pero además los chavos tienen un lugar para trabajar y sentirse útiles. Ojalá que esto llegue a todo México para que se vea la importancia de este tipo de acciones”, señaló Héctor sobre el lugar que vende desde chilaquiles sencillos, con cochinita, milanesa, huevo, pollo y además, wafles.

