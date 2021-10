Maria Espino

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña se dijo confiado en que en próximos días recibirán el recurso de la aportación de Gobierno del Estado, para el pago de horas extras del personal municipal que colabora en el Festival Internacional Cervantino (FIC). Aunque no refirió cantidad, dijo que buscará sea más de los que recibieron el 2020.

“Le volví a pedir. Estamos a punto de terminar Cervantino, que ojalá que antes del 15 de Noviembre. Tampoco urge, pero antes del 15 de noviembre poder tener bien la cantidad. Ahorita me da lo del año pasado, la neta es que yo no quiero lo que me dio el año pasado, yo quisiera un poquito más y entonces él también está viendo de donde va a tener ahorros; por eso me dice: ‘a ver dame unos días más’”.

Alejandro Navarro destacó que en los últimos tres años el Gobernador del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, no ha dejado sola a la capital, incluso dijo que el actual gobierno estatal ha apoyado a esta ciudad mucho más que gobernadores anteriores, por ello comentó la aportación también puede ser en especie y será bien recibida; e incluso apuntó que si este año no llega el dinero para compensar las horas extras laboradas en el FIC “no pasa nada”.

El alcalde recordó que faltan varias acciones que vendrán a favorecer el desarrollo de Guanajuato capital y que serán de beneficio para los ciudadanos, entre las que mencionó la reubicación de la clínica de Pardo, obras de pavimentación y rehabilitación de caminos”.

“El gobernador se ha portado muy bien con notros y si no nos diera nada tampoco pasa nada, falta la clínica de Pardo, le está dando apoyo a la Panorámica, del Camino Minero hasta el Pueblito de Rocha le eta metiendo lana; entonces nunca nos ha dejado solos. Y si no nos la en efectivo que nos lo de en especie, la cosa es que tengamos una mejor ciudad para vivir, más segura”, acotó Navarro.

