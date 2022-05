El alcalde de Guanajuato resaltó que aún le queda un año y medio para trabajar por los capitalinos. Sin embargo, no descartó el interés

María Espino

Guanajuato .- Con miras a las elecciones 2024 para Gobernador del estado de Guanajuato, el Presidente municipal de la ciudad de Guanajuato, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, dijo que aún no son los tiempos.

El alcalde de Guanajuato resaltó que aún le queda un año y medio para trabajar por los capitalinos. Sin embargo, no descartó el interés y comentó que llegado el momento, “vamos a levantar la mano y la vamos a levantar alto”.

No te pierdas: Ni Navarro ni Sinhue sabían del hedor por Panteón Forense; piden a Zamarripa revisarlo

Por otro lado, el alcalde de Guanajuato señaló que por el momento está concentrado en su trabajo como presidente municipal. Resaltó que en el tiempo que aún le falta en dicho cargo busca hacer las cosas bien pues señaló que no sólo se trata de tener ganas, sino de hacer las cosas bien.

“Creo que en Guanajuato capital estamos haciendo las cosas bien. Somos la ciudad más segura del estado. Hay municipios que tiene otras broncas de seguridad. Nosotros no afortunadamente no tan fuertes. Cuando sea el momento estoy convencido que vamos a levantar la mano y la vamos a levantar alto, pero por lo pronto tenemos año y medio para trabajar y hacer muchas cosas y dar el ejemplo de que si se puede, porque si no pues no más ganas, pues ganas todos tienen”, acotó Alejandro Navarro.

Lee también: