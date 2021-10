Roberto Lira

Celaya.- El alcalde Javier Mendoza Márquez aseguró que no tomará en cuenta la recomendación del Congreso respecto al aumento de sueldo a 150 mil pesos mensuales, dijo que durante los tres años de su gobierno no tendrá aumento, asimismo, pedirá a los miembros del cabildo que no incrementen su salario.

La Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado aprobó las recomendaciones de montos máximos de los salarios para alcaldes, síndicos y regidores de los 46 municipios del estado, recomendando a Celaya un aumento del tres por ciento, es decir que el presidente municipal tenga un salario mensual de 150 mil 769 pesos, los síndicos 75 mil 383 pesos y los regidores de 67 mil 845 pesos.

“Yo en la campaña había manifestado de que no va haber aumento para nosotros, en los tres años ni un centavo de aumento, estamos pasando momentos difíciles en materia presupuestal y por supuesto que tendremos que ser los primeros en poner la muestra de un trabajo austero, tenemos que ser muy conscientes del momento que estamos viviendo en materia de recursos y no es posible pensar en aumentos salariales para los servidores públicos en estos momentos”, comentó el presidente municipal.

Señaló que esta información recién acaba de darse a conocer y no lo ha hablado con el Ayuntamiento, pero propondrá no atender esta recomendación.

Cabe señalar que desde la administración pasada no se han aceptado las recomendaciones en los aumentos, por lo que los salarios se mantienen en 91 mil 151 pesos para el alcalde, 54 mil 350 pesos los síndicos y de 48 mil 916 los regidores.

