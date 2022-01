Luz Zárate

Celaya.- Además de apoyo para mejorar la seguridad en Celaya, el alcalde, Javier Mendoza, pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, la construcción de un hospital de primer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la visita que realizó el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo junto con cinco alcaldes a Palacio Nacional el pasado martes, Javier Mendoza aprovechó para gestionar y expresarle al mandatario federal, que el Hospital General de Zona No. 4 es insuficiente para atender a la población y por ello se requiere de otro más.

Mendoza Márquez, señaló que de 50 mil derechohabientes que se atendían en el Seguro Social, la cifra aumentó a 600 mil, lo que significa que las instalaciones y el servicio quedaron rebasados.

“Tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente en lo cortito, breves minutos, cada uno de los presidentes municipales le hizo sus planteamientos, en el caso particular de Celaya, le planté la cuestión de la clínica del Seguro Social, ya saben que ese proyecto está detenido y ya trae muchos años, la clínica del Seguro Social que tenemos data de 1963, tiene las mismas camas, pero la derechohabiencia ha aumentado de 50 mil a prácticamente 600 mil usuarios porque no sOlo da servicio a Celaya… Necesitamos un hospital de primer nivel, no nos sirve una clínica únicamente de medicina familiar”, señaló el presidente.

El presidente municipal, informó que López Obrador le dijo que la solicitud se la haga llegar al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, pero le aseguró que cuenta con su apoyo y respaldo.

“Me dijo tu habla con el director, dile que ya platicamos y que den para adelante”, informó Mendoza Márquez.

Sin embargo, se tendrá que adquirir un terreno con una superficie de 4 hectáreas, ya que se había comprado uno ubicado en el camino a San José Guanajuato, pero el IMSS no aprobó la factibilidad.

La gestión de una nueva clínica del Seguro Social tiene más de una década, de hecho el terreno de 4 hectáreas que se tenía se compró durante la administración del ex presidente Ramón Lemus Muñoz Ledo, con una inversión de 20 millones de pesos.

Asegura Mendoza que AMLO reconoció que la seguridad va mejorando

El alcalde Javier Mendoza Márquez, informó que al solicitarle apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de seguridad, el mandatario federal reconoció que Celaya ha mejorado en el tema.

“En seguridad platicamos de cómo estaba la seguridad, él personalmente manifestó que Celaya iba mejorando y como yo lo manifesté se han bajado los índices delictivos, en general de un 54%”, afirmó Mendoza.

Mendoza, recordó que el reporte de disminución en los delitos de robo en sus diferentes modalidades, no son cifras de él o del municipio, sino del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reporta el descenso en los delitos del fuero común, incluso en el tema de homicidios es de un 17% a la baja.

