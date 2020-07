Alcalde capitalino ve inconveniente sancionar con multas o cárcel por no usar cubrebocas

María Espino

Guanajuato.- El tema del COVID-19 está muy complicado y cada día hay más enfermos en Guanajuato capital como para estar aplicando multas y sanciones de hasta 8 mil pesos y/o 36 horas de arresto a ciudadanos que no utilicen cubre boca.

Así lo expresó el alcalde capitalino Alejandro Narro Saldaña al manifestar que no considera que aplicar multas económicas y horas de cárcel sea la solución al tema pues resaltó que muchos adultos mayores y niños no lo usan y más bien puede ser por desconocimiento, porque se les olvidó o por laguna otra razón que no amerita ese tipo de castigos.

Navarro resaltó que más bien se ocupa de campañas para concientizar a la sociedad de la importancia de usar el cubreboca y en caso de llegar a alguna sanción que sea de tipo ‘corporal’ es decir con servicio social a la comunidad.

“La idea de una sanción se me hace bien, sin embrago puede ser con trabajo social, puede ser de otra manera (…) el hecho de decirle al ciudadano, al adulto mayor, al viejito que baja de la comunidad que no se ponga el cubreboca que lo voy a arrestar 36 horas o que le voy a quitar 8 mil pesos, si es una línea muy delgada que tenemos que ver si la queremos pasar como gobierno municipal o si preferimos seguir con estas campañas de concientización regalando cubrebocas (…) o definitivamente usar el estado de fuerza y multar al ciudadano, vuelvo insistir no creo que sea la mejor solución, creo que lo tenemos que platicar bien la interior del Ayuntamiento”.

Y es que al mandatario municipal resaltó que aplicar multas de hasta 8 mil pesos por no usar cubreboca es una cantidad que no podrán pagar y menos ante la crisis que se atraviesa, además de sancionar con horas de arresto tampoco es viable o barandilla se llenara de gente.

“Creo que la sociedad, la gente y el pueblo de Guanajuato capital sabemos la importancia de usar el cubreboca por nuestro bienestar y también para no infectar o contaminar a los demás (…) el hecho de llegar a una sanción económica no creo que se ala mejor solución, tenemos que ver si como le hacemos con otro tipo de sanciones ya sea de tema corporal u otro tipo de multas que pueda decirle al ciudadano que siga poniéndose el cubreboca”.

Aunque Navarro recordó que el Ayuntamiento analiza la posibilidad de modificar algunos reglamentos para poder aplicar sanciones a los ciudadanos que no usen el cubreboca, reiteró no estar de acuerdo con medidas represivas pues resaltó que bien podrían aplicar sanciones basado en los códigos de Protección Civil vigentes con apoyo de la dirección de Salud municipal, pero insistió en que multas económicas y/o horas de cárcel no es la vía adecuada en estos momentos.

Por lo anterior Navarro dijo le apuesta a desarrollar campañas de concientización y en seguir regalando cubre bocas e incluso recordó que se destinaron 200 mil pesos para la compra de cubreboca lavable para regalar a los capitalinos.

Navarro comentó que si se hace alguna modificación en los reglamentos para sancionar a los ciudadanos por no usar cubreboca es porque se van a hacer valer, por ello exhortó a ciudadanos y al sector empresarial a aplicar las recomendaciones de prevención y evitar medidas extremas, pues también resaltó que el gobierno no puede con todo y resulta importante la participación ciudadana.

Finalmente advirtió que en que respecta a bares restaurantes estarán vigilando que cumplan los reglamentos y medidas de prevención de lo contrario se aplicarán las multas respectivas

