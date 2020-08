Alcalde busca integrar a bomberos a plantilla laboral de Comonfort

Daniel Moreno

Comonfort.- Por razones todavía no claras se abandonó la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) en Landín, municipio de Comonfort.

El director de Obras Públicas del municipio, Félix Martín López Vargas, explicó que la planta prefabricada fue vendida por un contratista que además realizó el proceso de instalación, pero por razones todavía no aclaradas, funcionarios del gobierno anterior sólo pagaron el 90% de la obra y el constructor también avanzó físicamente al 90%, dejando inconcluso el proyecto y abandonándolo desde entonces.

López Vargas añadió que la planta se instaló en una base de tepetate donde debió quedar bien anclada al suelo, pero todo indica que sólo se colocó por encima y con las lluvias de los dos últimos años, una parte de la planta se movió de su lugar.

Así el director sostuvo que la responsabilidad originalmente fue de autoridades de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort (JAPAC) pero debido a que no se cumplió con el objetivo de hacerla funcionar el área de obras públicas retomará el proyecto para invertir en lo que falta y ponerla a servicio de los habitantes de Landín.

No obstante Félix Martín López, reiteró que el actual gobierno de Comonfort no podrá invertir hasta que no se conozcan los resultados de la auditoría que se practica a este proyecto.

Te podría interesar: