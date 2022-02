El secretario del ayuntamiento señaló que a pesar de los contagios la operatividad del municipio no ha sido afectado

Roberto Lira

Cortazar.- El alcalde Ariel Corona dio positivo al virus Sar-Cov-2, por lo que desde el pasado martes se mantiene aislado y trabajando desde su casa.

Fue el pasado martes que el alcalde cortazarense recibió el resultado de la prueba que se realizó siendo esta positiva, por lo que desde ese día se mantiene en aislamiento, así lo informó el secretario del ayuntamiento, Alejandro Perea Castro.

“Nuestro alcalde, como ya lo hicimos público, ha sido contagiado de este virus, le dieron los resultados de que salió positivo y se encuentra a distancia trabajando, las plataformas que hoy en día nos permiten hacer los trabajos a distancia pues se aprovechan hoy en día en todos los ámbitos y en la presidencia municipal no es escusa, él está al pendiente de todo lo que acontece, estamos en contacto continuo con él para tomar las decisiones que se tengan que tomar”, comentó.

Asimismo, destacó que las nuevas variantes del virus no son igual de agresivas por lo que el edil se encuentra bien.

“Está tranquilo, creo que hoy ya no es un virus tan agresivo ya no está tan letal como lo fue en tiempo pasado, su esposa ya está casi saliendo también, pero sí están en cuarentena, pero están cuidándose de que no haya más contagios y contagiar a más personas”, comentó.

Además del alcalde, 20 empleados municipales se han contagiado de Covid-19, de los cuales 10 ya regresaron a sus labores y el resto están aislados en recuperación.

El secretario del ayuntamiento señaló que a pesar de los contagios la operatividad del municipio no ha sido afectado.